Cuatro personas mueren en distintos hechos en la zona Sur de La Paz

Cuatro personas fueron encontradas sin vida durante el fin de semana en distintos sectores de la zona Sur de La Paz, informó el comandante policial de la Zona Sur, Hugo Barrios. Los casos incluyen el hallazgo del cuerpo de un hombre en Mallasa y el fallecimiento de tres personas por diferentes circunstancias.

Según el reporte policial, el cadáver del hombre encontrado en Mayasa habría permanecido en el lugar aproximadamente una semana o menos antes de que los vecinos alertaran a las autoridades mediante grupos de WhatsApp.

“Los vecinos son quienes han alertado de la presencia de este cuerpo en el lugar”, señaló Barrios. El caso se encuentra bajo investigación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Dos adultos mayores murieron tras resbalar

El jefe policial también informó sobre el fallecimiento de dos adultos mayores en distintos puntos de la zona Sur. De acuerdo con el reporte preliminar, ambas personas habrían resbalado en medio de las condiciones climatológicas adversas registradas durante los últimos días.

Personal de Bomberos acudió a los lugares tras recibir las alertas de los vecinos, pero las personas ya habían fallecido.

El cuarto caso corresponde a una muerte por suicidio, según la información proporcionada durante el reporte policial.

La Policía refuerza el patrullaje por cuadrantes

El informe fue presentado durante un despliegue policial en la zona de Mayasa, donde se desarrolla el denominado patrullaje por cuadrantes, una estrategia que busca fortalecer la presencia policial y el contacto con los vecinos.

Barrios explicó que la Policía también impulsa grupos de WhatsApp denominados “Ciudadano Vigilante”, mediante los cuales los habitantes pueden reportar situaciones irregulares para facilitar una respuesta oportuna.