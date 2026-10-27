Cochabamba avanza en una ley para regularizar la titularidad de vehículos

La Alcaldía de Cochabamba avanza en la elaboración de una normativa que busca regularizar las transferencias de vehículos y brindar mayor seguridad a los propietarios que venden sus motorizados. La propuesta plantea que las placas de circulación estén vinculadas al dueño del automóvil y no al vehículo, con el objetivo de evitar que los antiguos propietarios continúen acumulando obligaciones tributarias por unidades que ya vendieron.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Abel Zuazo Gutiérrez, informó que el proyecto se encuentra en etapa de elaboración y que se prevé remitirlo al Concejo en los próximos días para su tratamiento.

Zuazo dijo que iniciativa está relacionada con el Decreto Municipal sobre las Transferencias No Consolidadas y busca responder a un problema afecta a miles de bolivianos y también perjudica la recaudación tributaria municipal.

El proyecto será enviado al Concejo

Explicó que la Alcaldía está trabajando en la normativa y espera concluir esta etapa en los próximos tres días para remitir el documento al órgano deliberante.

El funcionario indicó que, después de su envío, será necesario coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para abordar la estandarización de la normativa con las disposiciones del Mercado Común del Sur (Mercosur), y con el Ministerio de Economía, para adecuar el registro a las normas nacionales.

Explicó que la implementación será progresiva y paulatina. Uno de los principales objetivos de la propuesta es evitar que las personas que vendieron sus vehículos hace 10, 15 o 20 años continúen enfrentando obligaciones tributarias relacionadas con esos motorizados.

Zuazo señaló que la norma pretende reconocer la buena fe del propietario original y evitar que siga acumulando responsabilidades por transferencias posteriores que no fueron regularizadas.

La propuesta busca brindar mayor seguridad a quienes transfieren sus vehículos y reducir los perjuicios derivados de operaciones que no fueron consolidadas formalmente.

El secretario de Asuntos Jurídicos advirtió que también se prevé aplicar medidas coercitivas contra las personas que compraron vehículos y no regularizaron su situación.