Mi Teleférico suspenderá operaciones de la Línea Verde en La Paz

Los trabajos de mantenimiento mayor se realizarán durante seis días en la ciudad de La Paz, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones y considerar otras alternativas de transporte.
27/10/2026 13:54
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Mi Teleférico informó que la Línea Verde ingresará en mantenimiento mayor programado del domingo 1 al viernes 6 de noviembre de 2026, periodo durante el cual sus operaciones serán suspendidas temporalmente.
La empresa recomendó a los usuarios tomar previsiones y organizar sus desplazamientos con anticipación para evitar inconvenientes durante los días de interrupción del servicio.
La intervención forma parte de los trabajos programados para preservar la seguridad y el funcionamiento del sistema de transporte por cable.
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