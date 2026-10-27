Mi Teleférico suspenderá operaciones de la Línea Verde en La Paz

Mi Teleférico informó que la Línea Verde ingresará en mantenimiento mayor programado del domingo 1 al viernes 6 de noviembre de 2026, periodo durante el cual sus operaciones serán suspendidas temporalmente.

La empresa recomendó a los usuarios tomar previsiones y organizar sus desplazamientos con anticipación para evitar inconvenientes durante los días de interrupción del servicio.

La intervención forma parte de los trabajos programados para preservar la seguridad y el funcionamiento del sistema de transporte por cable.