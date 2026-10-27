Jay-Z será la estrella del medio tiempo del Super Bowl 2027

El rapero y productor Jay-Z será el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, que se disputará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. La NFL, Apple Music y Roc Nation confirmaron este lunes la participación del músico de 56 años, según informó el portal Infobae.

El anuncio se difundió en redes sociales mediante un video en blanco y negro en el que Jay-Z aparece sentado en las gradas con una cabra en su regazo, mientras se escucha la frase “Allow me to reintroduce myself” (“Permítanme presentarme de nuevo”), tomada de su canción Public Service Announcement (Interlude).

La participación de Jay-Z marca un nuevo capítulo en su relación con la NFL. Su empresa de entretenimiento, Roc Nation, se asoció con la liga en 2019 para asesorar y producir los espectáculos de medio tiempo.

Desde entonces, la compañía ha participado en presentaciones de artistas como Shakira y Jennifer Lopez, quienes encabezaron el show del Super Bowl LIV en 2020, de acuerdo con The Guardian.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, reveló que desde el inicio de la alianza tenía la intención de ver al rapero sobre el escenario.

“Solo le hice un pedido: que Jay-Z subiera al escenario él mismo algún día, cuando el momento le pareciera adecuado”, afirmó Goodell en un comunicado difundido por NBC News.

Un regreso al escenario tras celebrar 30 años de carrera

El anuncio llega después de que Jay-Z concluyera su gira 30 Tour, con la que celebró los 30 años de su álbum debut, Reasonable Doubt, publicado en 1996.

Según EFE, la gira incluyó presentaciones en París, Londres y Nueva York, donde ofreció tres conciertos con entradas agotadas en el Yankee Stadium. Los dos últimos espectáculos se realizaron precisamente en el SoFi Stadium, el mismo recinto que albergará el Super Bowl LXI.

Aunque su último álbum solista, 4:44, se publicó en 2017, el catálogo del rapero incluye canciones reconocidas como Hard Knock Life (Ghetto Anthem), 99 Problems y Empire State of Mind, grabada junto a Alicia Keys.

La expectativa por el Super Bowl 2027

El espectáculo que encabezará Jay-Z llegará después de la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl LX, que obtuvo siete premios Emmy de las Artes Creativas y se convirtió en el show de medio tiempo más galardonado de la historia, según NBC News.

Por el momento, no se han confirmado artistas invitados para la presentación de 2027. Sin embargo, Jay-Z cuenta con 25 premios Grammy y una trayectoria que incluye su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores en 2017 y al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2021, según datos recopilados por EFE y The Guardian.

Oliver Schusser, vicepresidente de música y contenido internacional de Apple, anticipó que los seguidores pueden esperar “un show increíble” de un artista cuyo “impacto en la cultura musical global es tan profundo como innegable”.

La transmisión del Super Bowl LXI estará a cargo de ESPN, ABC y Disney+, además de dispositivos móviles mediante NFL+.