Sequía en Pasorapa: 2.000 cabezas de ganado murieron y otras 35.000 están en riesgo

La falta de agua y forraje golpea a más de 30 comunidades del municipio de Pasorapa, en el Cono Sur de Cochabamba, donde las pérdidas del sector ganadero aumentan cada día. Hasta el martes, se cuantificó que al menos 2.000 cabezas de ganado murieron, mientras que otras 30.000 a 35.000 están en riesgo por la extrema sequía.

El presidente del Concejo Municipal de Pasorapa, Roger Honor, informó que la afectación alcanza a la totalidad del municipio.

Ante la situación crítica, este martes se realizó una inspección por las comunidades de Ceibas, Zapallar, Chillijchi y otros sectores, con la intención de llegar hasta el puente Incas.

Durante el recorrido por la comunidad de El Zapallar se evidenció que las lagunas están completamente secas. En las riberas de las lagunillas y los atajados, varios animales mueren por la falta de agua.

Ganaderos están desesperados

La sequía afecta directamente a las familias que dependen de la crianza de ganado. Un poblador expresó su preocupación por la falta de agua y alimento para los animales.

“La preocupación es grande, no hay forraje, no hay agua, los animales se quedan en el camino buscando agua y se mueren. Estamos sumamente preocupados”, relató.

El productor también señaló que perdió más de 10 vacas y que otros animales están extremadamente flacos. “Estamos en la quiebra los campesinos por aquí”, lamentó.

Prevén ayuda con cisternas

Honor informó que este martes se tratará una ley departamental destinada a apoyar a las familias afectadas mediante la declaratoria de zona de desastre por sequía en las áreas perjudicadas.

La normativa contempla que la Gobernación contrate cinco cisternas, de las cuales dos podrían llegar a Pasorapa para trasladar agua desde los pozos hasta las comunidades más alejadas y tratar de reducir la muerte del ganado.

El presidente del Concejo advirtió que el caudal de los pozos también es bajo, aunque se buscará transportar agua mediante cisternas para atender la emergencia.

Pasorapa es uno de los municipios del cono sur cochabambino más afectados por la sequía, una situación que mantiene en riesgo al ganado y agrava las pérdidas económicas de las familias campesinas.