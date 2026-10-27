Expresidente de ACFO ante polémica en Oruro: “Nosotros tenemos todos los informes presentados"

El expresidente de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO), Jacinto Quispaya, afirmó que durante su gestión presentó informes económicos auditados ante el municipio y cuestionó la forma en que se ha abordado el conflicto por la organización del Carnaval de Oruro. Sostuvo que, antes de emitir acusaciones, las autoridades deben revisar la documentación y promover mesas de diálogo.

La controversia surgió en medio de cuestionamientos sobre la rendición de cuentas, los ingresos generados por la venta de espacios y la participación de la asociación en la organización de la festividad, declarada por la Unesco como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

“Nosotros tenemos todos los informes presentados a la alcaldía durante toda mi gestión de manera auditada”, manifestó Quispaya, quien dejó el cargo en julio de 2023.

Quispaya niega irregularidades en su gestión

El exdirigente explicó que los informes económicos de la ACFO están vinculados con la conciliación de cuentas entre la asociación y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), principalmente por los ingresos derivados de la venta de metros lineales para graderías durante el Carnaval.

Según indicó, los informes de gestiones anteriores se presentaron con auditorías externas y aseguró que existen sellos de recepción en los archivos municipales. Sobre la gestión más reciente, señaló que, de acuerdo con la información que obtuvo del actual presidente de la asociación, los informes se cumplieron hasta el año pasado, mientras que la última conciliación de cuentas estaría pendiente.

Quispaya rechazó las acusaciones públicas sobre el manejo de los recursos y sostuvo que las observaciones deben aclararse mediante los procedimientos correspondientes.

Diferencias sobre la organización del Carnaval

Quispaya señaló que la Ley Municipal 602, según su interpretación, establece responsabilidades compartidas entre el municipio, la ACFO y el Comité de Etnografía y Folklore en la organización de la festividad.

Explicó que el municipio debe atender aspectos de infraestructura, como el mantenimiento del recorrido, la iluminación, los baños públicos y el arreglo de las vías, mientras que la asociación trabaja con los conjuntos folklóricos y debe garantizar la presentación de las agrupaciones participantes.

También cuestionó que, a su juicio, se hayan tomado decisiones sin agotar previamente las instancias de coordinación institucional.

“Me parece que el alcalde primero debería de llamar a mesas de trabajo, mesas de información”, afirmó.

Venta de graderías y paquetes turísticos

Otro de los puntos abordados fue el incremento de los precios para acceder a espacios durante el Carnaval. Quispaya indicó que los paquetes turísticos, que pueden incluir graderías y butacas, son gestionados por agencias de turismo y no directamente por la ACFO.

Añadió que, durante su gestión, la asociación adquirió un terreno, construyó un almacén para guardar graderías y butacas, y realizó mejoras para ofrecer mayor comodidad al público en la avenida Cívica.

Respecto a los espacios utilizados para instalar graderías, explicó que quienes los ocupan deben pagar al municipio por los metros lineales correspondientes. También sostuvo que el acuerdo que tuvo durante su gestión con la Cervecería Boliviana Nacional fue en calidad de auspicio.

Quispaya aseguró que no hay nada que ocultar y sostuvo que las acusaciones deben demostrarse en las instancias correspondientes. Asimismo, cuestionó los hechos de confrontación entre representantes institucionales y pidió que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo.

El conflicto permanece abierto mientras se esperan explicaciones de las autoridades municipales y de la actual dirigencia de la ACFO sobre los cuestionamientos al manejo económico y la organización del Carnaval de Oruro.