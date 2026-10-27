Denuncian despido injustificado de 15 funcionarios de Hospital del Norte en El Alto

Trabajadores en salud del Hospital del Norte de El Alto realizaron una protesta con pancartas para denunciar el despido de al menos 15 funcionarios, que consideran injustificado, y exigir el respeto a la estabilidad laboral.

Rolando Calizaya, secretario de Conflictos del Sindicato de Trabajadores del Hospital del Norte, señaló que las desvinculaciones afectan a sus compañeros y atribuyó la situación a decisiones del Ministerio de Salud y del Gobierno central.

“Son despidos injustificados que no tienen razón”, afirmó el dirigente.

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Calisaya informó que los trabajadores prevén trasladarse hasta la sede de Gobierno, por instrucciones de su federación, para exigir que se respete la estabilidad laboral.

“Vamos a ir rumbo, digamos, al Ministerio de Salud, pero nosotros les vamos a exigir esto, estabilidad laboral, que se respete, que se respete la estabilidad laboral”, manifestó.

El representante sindical sostuvo que el personal continuará trabajando en favor de la población pese a las desvinculaciones denunciadas. También recordó que el Hospital del Norte atendió a pacientes durante la pandemia de Covid-19.

La protesta se suma al reclamo de los trabajadores, que piden una respuesta de las autoridades de Salud y garantías para la continuidad laboral de los funcionarios afectados.