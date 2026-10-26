Un hombre protagonizó un insólito robo en Adana, Turquía, al bloquear el paso de un vehículo comercial sentándose en plena vía y luego arrastrarse hasta trepar al capó.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo el sujeto se colocó sobre el asfalto para impedir que el vehículo avanzara. Ante la extraña situación, el conductor decidió bajar para confrontarlo.

Sin embargo, el hombre aprovechó ese momento para saltar al asiento del conductor y escapar a toda velocidad con el vehículo.

Fue detenido tras una persecución

Tras el robo, la Policía inició una persecución que terminó con la interceptación del sospechoso, de 29 años, quien fue detenido.

El hecho quedó registrado en video y llamó la atención por la maniobra utilizada para distraer al conductor y apoderarse del vehículo.

Video a cargo del medio de comunicación @adanaxhaber