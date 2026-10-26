Las imágenes del momento en que un Boeing 737 se sale de la pista en pleno temporal

Un avión de la aerolínea Jet2 protagonizó un incidente en el Aeropuerto de Birmingham, en Inglaterra, cuando se salió momentáneamente de la pista durante su llegada desde Venecia, Italia.

Las imágenes del hecho muestran cómo la aeronave, correspondiente al vuelo LS1310, invade la zona de césped junto a la pista antes de conseguir reincorporarse al asfalto.

El incidente ocurrió el domingo 25 de octubre, en medio de las condiciones meteorológicas adversas asociadas a la tormenta Boelo. De manera preliminar, se apunta a los fuertes vientos cruzados y a ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora como posibles factores.

Pese al impactante momento, no se reportaron personas heridas ni daños de gravedad. Los pasajeros pudieron descender con normalidad, mientras las autoridades investigan las circunstancias del incidente.