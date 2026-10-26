Dos músicos fallecieron y cerca de 20 personas resultaron heridas después de que el bus que transportaba a la agrupación del cantante Kbeto Zuleta, hijo del reconocido intérprete Poncho Zuleta, cayera desde un puente al río Ariguaní.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes 26 de octubre, en la carretera que comunica a El Difícil, en el departamento de Magdalena, con Bosconia, en Cesar, Colombia.

Entre las personas heridas se encuentra el propio Kbeto Zuleta, quien recibió atención médica junto con otros integrantes de su equipo musical.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo perteneciente a la empresa Superstar se desplazaba por el puente sobre el río Ariguaní cuando impactó contra una de las barandas de protección.

Posteriormente, el bus se precipitó desde la estructura hacia el río, dejando numerosos ocupantes heridos.

La agrupación regresaba hacia Valledupar después de cumplir una presentación musical en Sincelejo, Sucre, donde había compartido escenario con el cantante Elder Dayán Díaz.

Bus de agrupación musical cae a un río y deja dos fallecidos y cerca de 20 heridos en Colombia. Imagen captura RR.SS.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el siniestro. Por el momento, no existe una causa definitiva confirmada.

El mánager de la agrupación, Esteban Bolaño, confirmó la muerte de dos integrantes del conjunto.

Las víctimas fueron identificadas como Geovanny Lobo, quien se desempeñaba como corista, y Harold Santana, guitarrista de la agrupación.

La noticia generó consternación entre sus compañeros y en el ámbito de la música vallenata.

Bolaño expresó su dolor por la pérdida de los músicos, a quienes consideraba parte de su familia.