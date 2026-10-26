VIDEO: Roba una cartera y sale como si nada, pero un mesero nota lo ocurrido

La rápida reacción de Héctor, un mesero de un bar del centro de Córdoba, Argentina, evitó que el robo de una cartera quedara impune. El trabajador sospechó de una mujer que entró al local, tomó el bolso de una clienta y se marchó tranquilamente. Al darse cuenta de lo ocurrido, alertó a la víctima y salió a perseguir a la sospechosa hasta recuperar lo robado.

El hecho quedó registrado en un video que muestra cómo la mujer se sienta cerca de otros clientes, observa a su alrededor y, en cuestión de segundos, toma la cartera de una joven mientras la cubre con su chaqueta para ocultarla. Luego se levanta y sale del restaurante como si nada hubiera ocurrido.

Héctor, quien lleva décadas trabajando como camarero, notó que la mujer había permanecido muy poco tiempo en el establecimiento y que su comportamiento le parecía extraño.

Decidió acercarse a la mesa de la víctima para comprobar si faltaba alguna pertenencia. Al descubrir que su cartera ya no estaba, alertó a la joven y ambos salieron a buscar a la sospechosa.

“Ahí salimos a buscarla y la alcanzamos. Nos dio todo, tenía todo en la cartera”, relató Héctor durante una entrevista televisiva.

El trabajador explicó que alcanzaron a la mujer a unos 20 metros del restaurante, cuando intentaba subir a un taxi. Para evitar que el vehículo se marchara, se colocó delante y pidió al conductor que se detuviera. Finalmente, la propietaria recuperó su cartera y comprobó que tenía sus pertenencias.

Un consejo para evitar robos

Tras lo ocurrido, Héctor aprovechó para recomendar a los clientes que mantengan sus pertenencias cerca y eviten dejar bolsos o teléfonos móviles al alcance de desconocidos.

El camarero explicó que suele advertir a los comensales cuando dejan sus objetos personales en lugares expuestos, como el borde de una mesa junto al pasillo.

Su reacción recibió elogios durante la entrevista, mientras él destacó que simplemente estaba atento a lo que ocurría en el restaurante. La historia convirtió al trabajador en protagonista de un gesto que permitió a una clienta recuperar sus pertenencias.