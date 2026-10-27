Emiten orden de aprehensión contra el exalcalde Jhonny Fernández

Este martes 27 de octubre, la Justicia declaró en rebeldía al exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, y ordenó su aprehensión, luego de que no se presentara a la audiencia de medidas cautelares programada dentro del proceso que enfrenta por presunta malversación de fondos.

La determinación fue confirmada por el fiscal Gary Flores, quien explicó que Fernández no justificó su inasistencia ante la autoridad judicial, motivo por el cual se dispuso la emisión del mandamiento de aprehensión.

"Evidentemente, para el día de hoy estaba programada la audiencia de consideración de medidas cautelares para el imputado Max Jhonny Fernández Saucedo", señaló Flores.

Asimismo, explicó que, al no haberse justificado la ausencia de la exautoridad, la Justicia determinó declararlo en rebeldía y ordenar su aprehensión para garantizar su comparecencia.

Flores aclaró que a la audiencia únicamente asistió un abogado, quien, según explicó, no contaba con un poder específico para intervenir en representación del exalcalde durante el acto procesal.

"Únicamente el abogado, quien no contaba con ningún poder específico para poder intervenir en la audiencia cautelar", manifestó.

Consultado sobre los siguientes pasos dentro del proceso judicial, Flores explicó que el objetivo del mandamiento es lograr que Fernández sea presentado ante la autoridad competente.

"La naturaleza del mandamiento de aprehensión es precisamente que pueda ser capturado y puesto a disposición de la autoridad judicial", sostuvo.

De esta manera, la orden busca garantizar la presencia del exalcalde ante la Justicia para que continúen las actuaciones correspondientes dentro del proceso penal.

Jhonny Fernández enfrenta una investigación por la presunta malversación de aproximadamente Bs 191 millones, recursos provenientes de créditos municipales que estaban destinados a financiar 17 proyectos de infraestructura en Santa Cruz de la Sierra.