Allanan la vivienda del coronel Óscar Moreno por el caso Marset

La Policía Anticorrupción y una comisión del Ministerio Público allanaron la vivienda del coronel Óscar Fernando Moreno, quien se encuentra prófugo de la Justicia y es investigado por presuntas irregularidades registradas después de la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

El procedimiento se realizó en un inmueble ubicado en la Radial 19, entre el tercer y cuarto anillo de Santa Cruz de la Sierra, en coordinación con autoridades fiscales y policiales del departamento de La Paz.

Moreno, quien se desempeñaba como jefe nacional de Inteligencia de la Policía durante el operativo de captura de Marset, es investigado por presuntos delitos de peculado, hurto, incumplimiento de deberes y otros relacionados con el manejo de bienes que habrían sido retirados del inmueble donde fue detenido el narcotraficante.

La fiscal anticorrupción Fanny Alfaro explicó que el procedimiento se ejecutó a solicitud de las autoridades de La Paz, donde se encuentra radicado el proceso de investigación.

"Vía cooperación directa se ha solicitado la colaboración del personal del Ministerio Público, como funcionarios policiales, para llevar adelante ese allanamiento", manifestó.

La autoridad aclaró que el caso no se encuentra abierto en Santa Cruz, sino en La Paz, y que los resultados del operativo ya fueron puestos en conocimiento del fiscal responsable de la investigación.

Tras la intervención, el inmueble quedó precintado como parte de las actuaciones investigativas. Entretanto, las autoridades continúan con la búsqueda del coronel Moreno, cuyo paradero se desconoce.

La investigación también contempla otras actuaciones y órdenes de allanamiento en domicilios ubicados en el departamento de La Paz.

El coronel Óscar Fernando Moreno ocupaba la jefatura nacional de Inteligencia cuando se ejecutó el operativo que permitió la captura de Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026.

Su nombre aparece entre los oficiales investigados por la presunta desaparición de maletas con dinero y otros objetos de valor que habrían sido retirados de la vivienda del narcotraficante después de su detención.