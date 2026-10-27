Jhonny Fernández fue declarado en rebeldía tras no asistir a su audiencia

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra habría sido declarado en rebeldía tras no presentarse a su audiencia cautelar fijada para este martes, esta en el marco de la investigación por la presunta malversación de aproximadamente 191 millones de bolivianos, recursos que debían financiar diferentes obras públicas en la capital cruceña.

La exautoridad fue imputada formalmente por el Ministerio Público debido a presuntas irregularidades en el manejo de fondos provenientes de créditos municipales, destinados a la ejecución de 17 proyectos, entre ellos la construcción del viaducto del cuarto anillo y obras vinculadas a la doble vía a La Guardia.

La audiencia de medidas cautelares, inicialmente prevista para el 22 de octubre, fue suspendida debido a problemas de salud alegados por el abogado defensor de Fernández.

Posteriormente, la diligencia fue reprogramada para el 9 de noviembre, aunque una nueva determinación judicial adelantó su realización para este martes 27 de octubre.

En medio de estos cambios, la defensa presentó una acción de libertad y cuestionó las modificaciones en las fechas de la audiencia, alegando presuntas vulneraciones al debido proceso.

Por su parte, representantes de la Alcaldía cruceña cuestionaron los recursos legales presentados por la defensa y manifestaron su intención de que el proceso continúe.

La investigación busca establecer cómo fueron administrados los recursos provenientes de créditos municipales que tenían como finalidad financiar 17 proyectos de infraestructura.

Entre las obras observadas figura el viaducto del cuarto anillo, cuya ejecución forma parte de las denuncias que dieron origen al proceso.

Las autoridades investigan si los fondos fueron utilizados para fines distintos a los establecidos inicialmente y buscan determinar posibles responsabilidades penales.

Fernández ha rechazado las acusaciones y sostiene que los recursos ingresaron a las cuentas municipales, además de cuestionar el proceso judicial en su contra.