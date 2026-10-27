Consulado boliviano exige esclarecer muerte de Oshin en Chile y brinda apoyo a la familia

La muerte de Oshin Santos Santos, una boliviana que había llegado a Chile en busca de mejores oportunidades, continúa generando conmoción y pedidos de justicia. El Consulado General de Bolivia en Santiago solicitó a las autoridades chilenas esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y anunció que brinda acompañamiento a la familia de la víctima.

Oshin, de 30 años y madre de dos hijos, falleció la noche del sábado 24 de octubre en el Hospital de Melipilla, dos días después de sufrir graves lesiones mientras intentaba escapar de una presunta agresión sexual.

A través de un comunicado difundido el lunes 26 de octubre, la representación consular informó que tomó contacto con los familiares para ofrecer asistencia, apoyo y asesoramiento durante las investigaciones que desarrolla la Fiscalía de Melipilla.

Según los antecedentes proporcionados por el fiscal chileno Luis Carreño, el hecho ocurrió el jueves 22 de octubre, cuando un hombre se acercó a Oshin mientras caminaba por un sector de Melipilla y le ofreció una oportunidad laboral.

El sujeto logró que la mujer subiera a su vehículo. Sin embargo, una vez que reanudó la marcha, comenzó a realizar gestos de connotación sexual hacia ella.

Ante el temor de sufrir una agresión, Oshin se lanzó del automóvil en movimiento para intentar escapar, lo que le provocó graves lesiones, principalmente en la cabeza.

La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital de Melipilla, donde permaneció internada en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, falleció dos días después a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

l comunicado oficial del Consulado General de Bolivia en Santiago de Chile.

En su pronunciamiento, el Consulado General de Bolivia expresó su preocupación por los hechos de violencia que afectan a ciudadanos bolivianos en territorio chileno.

La representación diplomática informó que realiza gestiones ante las autoridades competentes para solicitar que se esclarezca lo sucedido y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, confirmó que mantiene contacto con los familiares de Oshin para brindarles orientación y acompañamiento durante el proceso judicial.

De acuerdo con las autoridades chilenas, el hombre señalado como presunto responsable fue detenido después de los hechos y formalizado por los delitos de abuso sexual y por no prestar auxilio a la víctima.

El tribunal dispuso su prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.