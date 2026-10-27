La familia de Raúl Maldonado Fanola busca desesperadamente al hombre, desaparecido desde el viernes 16 de octubre en la ciudad de La Paz. Sus seres queridos aseguran que, pese a las gestiones realizadas, todavía no tienen noticias sobre su paradero.

Según el testimonio de un familiar, Maldonado salió de su domicilio por la mañana, en inmediaciones de la urbanización Playa Verde, en la zona de Bajo Sopocachi, y desde entonces no volvió a casa.

“Ya son casi dos semanas que lo estamos buscando”, relató la hija del hombre de la tercera edad, quien confirmó que formalizó una denuncia ante la unidad de Trata y Tráfico de Personas.

Piden ayuda a la ciudadanía

La familia señaló que Raúl Maldonado era una persona lúcida, sin problemas de memoria, y que podía retornar por sus propios medios a su domicilio. Sin embargo, hasta el momento no ha regresado y se desconoce dónde podría encontrarse.

“Yo quisiera, por favor, pedir a la ciudadanía que me pueda ayudar, que lo pueda buscar y ver, por favor”, manifestó.

Ante la falta de información, sus seres queridos solicitan a quienes puedan tener algún dato sobre su ubicación que se comuniquen con las autoridades o con la familia para contribuir a encontrarlo.