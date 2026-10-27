La familia del hombre secuestrado en Sacaba denunció que continúa bajo presión de los presuntos captores, quienes exigen dinero a cambio de su liberación y amenazan con atentar contra su vida. La víctima, de 35 años, permanece desaparecida desde el 6 de octubre, pese a que sus familiares ya entregaron parte del monto solicitado.

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, informó que los secuestradores exigieron Bs 150.000 y que la familia llegó a pagar Bs 70.000, equivalente a la mitad del monto, sin que hasta el momento se haya concretado la entrega de la víctima.

“Se estaría exigiendo ese monto económico, presionando a la familia de la víctima, bajo amenaza de atentar con la vida de esa persona”, dijo.

Ordóñez señaló que se conformó un equipo de apoyo al caso, integrado por la fiscal asignada y otra unidad de fiscales, con instrucciones para actuar con la debida diligencia y emitir los requerimientos necesarios para esclarecer los hechos y establecer el paradero del hombre.

“Se ha establecido la conformación de apoyo, a partir de la fiscal asignada al caso y otra unidad de fiscales. Se impartieron también las instrucciones para actuar con la debida diligencia, es decir, para emitir todos los requerimientos necesarios para llegar a la verdad histórica de los hechos y determinar el paradero de esta persona”, explicó.

El Ministerio Público también indicó que brinda colaboración a la Policía para identificar y aprehender a los responsables, con el objetivo de ponerlos ante una autoridad jurisdiccional.

“Se está prestando toda la colaboración a la Policía para aprehender a estas personas y para colocarlas ante una autoridad jurisdiccional”, sostuvo Ordóñez.

La familia pagó Bs 70.000, pero no recuperó al hombre

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hombre de 35 años, dedicado a la talabartería, habría sido interceptado por varios sujetos en el municipio de Sacaba el 6 de octubre. Posteriormente, los presuntos captores se comunicaron con sus familiares para exigir dinero a cambio de su liberación.

Ante las amenazas y exigencias, la familia reunió Bs 70.000 y se trasladó hasta el municipio de Arbieto para entregar el dinero. Sin embargo, pese al pago, la víctima no fue liberada.

Tras no obtener resultados, los familiares denunciaron el hecho ante la Policía. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) inició las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer lo ocurrido.