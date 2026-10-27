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La Paz dedica una emotiva mesa de Todos Santos a las mascotas fallecidas

El municipio recibió más de 400 fotografías de perros y gatos que fueron parte de la vida de sus familias. Los propietarios podían acercarse al Palacio Consistorial hasta las 19:00 para recoger las imágenes enmarcadas.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

27/10/2026 14:32

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Paceños conmemoran el recuerdo de sus mascotas en esta mesa colocada por la Alcaldía de La Paz. Foto: APG.
La Paz

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El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz instaló una mesa conmemorativa por Todos Santos para recordar a las mascotas fallecidas, en una iniciativa que reunió fotografías de perros y gatos cuyos propietarios buscan mantener vivo su recuerdo.

La actividad se desarrolló en el Palacio Consistorial, ubicado en la calle Mercado, donde se colocaron imágenes de los animales que acompañaron a numerosas familias y que ahora forman parte de sus recuerdos.

Diego Rivero, secretario municipal de Ciudad de Cuidados y Derechos, informó que recibieron más de 400 fotografías mediante WhatsApp. Las imágenes fueron impresas y colocadas en marcos para que sus propietarios pudieran recogerlas.

Un homenaje a los compañeros de vida

“Justamente el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha organizado este Tantahuahua y Tantamiau para recordar así a nuestros peluditos y a nuestros gatitos que ya no están con nosotros, pero se encuentran en nuestros corazones”, expresó Rivero.

El funcionario invitó a los vecinos a participar en la actividad y señaló que la atención estaba prevista hasta las 19:00 de este martes, para que quienes todavía no habían enviado la fotografía de sus mascotas pudieran acercarse al lugar.

La mesa busca dar un espacio de recuerdo a los animales de compañía que dejaron una huella en sus hogares, en el marco de las tradiciones de Todos Santos.

La iniciativa incorpora a perros y gatos en esta celebración, como parte del vínculo afectivo que las familias mantienen con sus mascotas incluso después de su muerte.


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