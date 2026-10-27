La Paz dedica una emotiva mesa de Todos Santos a las mascotas fallecidas

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz instaló una mesa conmemorativa por Todos Santos para recordar a las mascotas fallecidas, en una iniciativa que reunió fotografías de perros y gatos cuyos propietarios buscan mantener vivo su recuerdo.

La actividad se desarrolló en el Palacio Consistorial, ubicado en la calle Mercado, donde se colocaron imágenes de los animales que acompañaron a numerosas familias y que ahora forman parte de sus recuerdos.

Diego Rivero, secretario municipal de Ciudad de Cuidados y Derechos, informó que recibieron más de 400 fotografías mediante WhatsApp. Las imágenes fueron impresas y colocadas en marcos para que sus propietarios pudieran recogerlas.

Un homenaje a los compañeros de vida

“Justamente el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha organizado este Tantahuahua y Tantamiau para recordar así a nuestros peluditos y a nuestros gatitos que ya no están con nosotros, pero se encuentran en nuestros corazones”, expresó Rivero.

El funcionario invitó a los vecinos a participar en la actividad y señaló que la atención estaba prevista hasta las 19:00 de este martes, para que quienes todavía no habían enviado la fotografía de sus mascotas pudieran acercarse al lugar.

La mesa busca dar un espacio de recuerdo a los animales de compañía que dejaron una huella en sus hogares, en el marco de las tradiciones de Todos Santos.

La iniciativa incorpora a perros y gatos en esta celebración, como parte del vínculo afectivo que las familias mantienen con sus mascotas incluso después de su muerte.