¿Tu mascota es negra o blanca? Protégela durante Halloween y Día de Muertos

Con la llegada de Halloween y el Día de Muertos, asociaciones animalistas y rescatistas hacen un llamado a las familias para reforzar el cuidado de perros y gatos, especialmente aquellos de pelaje negro o blanco. La recomendación busca prevenir situaciones de riesgo durante las celebraciones y promover la tenencia responsable de mascotas.

Aunque estas fechas suelen estar relacionadas con disfraces, decoraciones y tradiciones, también circulan advertencias sobre supuestas prácticas que podrían poner en peligro a los animales. Sin embargo, no existe evidencia de que estos hechos ocurran de manera generalizada, por lo que los colectivos insisten en priorizar la prevención sin generar alarma.

¿Por qué se presta especial atención a los gatos negros?

Los gatos negros han estado vinculados durante siglos con supersticiones y creencias populares. En algunas tradiciones se los relaciona con la mala suerte, la brujería o el misterio, asociaciones que forman parte del imaginario cultural de Halloween.

Los animales de pelaje blanco también aparecen en algunas advertencias difundidas durante estas fechas. No obstante, el color del pelaje no determina por sí mismo que una mascota esté en peligro.

Por ello, los rescatistas recomiendan mantener bajo supervisión a todos los animales de compañía, independientemente de su apariencia.

¿Por qué recomiendan suspender las adopciones durante Halloween?

Una de las medidas preventivas que promueven algunos colectivos animalistas consiste en aplazar temporalmente las entregas en adopción entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.

La intención es contar con mayor tiempo para verificar la identidad de los solicitantes, conocer las condiciones del hogar y garantizar que los animales lleguen a familias responsables.

Esta recomendación no representa una prohibición general de adopciones, sino una decisión preventiva que algunas organizaciones aplican durante estas fechas.

¿Cómo proteger a tu perro o gato durante Halloween?

Los especialistas en rescate y protección animal recomiendan adoptar medidas sencillas para reducir los riesgos:

Evita que salgan solos: mantén a perros y gatos dentro de casa o en espacios seguros, especialmente durante la noche.

Supervisa sus movimientos: revisa puertas, ventanas y accesos para evitar que escapen.

Verifica las adopciones: si entregas una mascota, comprueba la identidad y las condiciones del futuro hogar.

Evita disfraces incómodos: no utilices accesorios que dificulten su respiración, visión o movilidad.

Aleja los dulces y decoraciones peligrosas: el chocolate, algunos envoltorios y determinados adornos pueden representar riesgos para los animales.

Reporta situaciones sospechosas: si presencias un posible caso de maltrato, informa a las autoridades competentes.

La protección de las mascotas no termina después de Halloween

Aunque las recomendaciones cobran mayor atención durante el 31 de octubre y los primeros días de noviembre, el cuidado de los animales debe mantenerse durante todo el año.

Los rescatistas recuerdan que proporcionar un hogar seguro, alimentación adecuada, atención veterinaria y supervisión son acciones fundamentales para garantizar su bienestar.

Si tienes un perro o gato, negro, blanco o de cualquier otro color, estas celebraciones pueden ser una oportunidad para reforzar su protección y recordar que su seguridad depende del cuidado responsable de las personas.