Tornado en Chile arrasa con un colegio y provoca daños a 25 viviendas

Santiago de Chile, 26 oct (EFE).- Un tornado afectó este lunes a la Región de O’Higgins, en el centro Chile, llevándose a su paso la infraestructura de un colegio y causando daños en 25 viviendas, sin dejar personas lesionadas, según confirmaron las autoridades que declararon una alerta roja.



El fenómeno se produjo en horas de la tarde y fue clasificado de forma preliminar como un tornado EF-2 por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), asociado a vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora que golpearon a la comuna de Requínoa.



"Ha dejado daños en infraestructura en un establecimiento educacional y preliminarmente 25 viviendas con distinto tipo de daño en su techumbre, además al alumbrado eléctrico", detalló la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián.



La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó 8.045 clientes sin suministro eléctrico en la comuna afectada.

La velocidad de estos vientos puede causar "daños considerables" advirtieron los meteorólogos, quienes explicaron que puede elevar autos sobre el suelo, desprendimientos de techos e incluso destrucción de vehículos pesados.



El evento forma parte del nuevo temporal que azota Chile desde la semana pasada, en la zona centro-sur del país, pero que ha tenido ventanas de mejoramiento de las condiciones lo cual ha producido un menor impacto.



El Senapred, no obstante, relevó nuevas alertas para las regiones del Maule y Metropolitana -donde se ubica Santiago- especialmente en las zonas de la precordillera en la capital, donde esperan tormentas con caída de granizo y precipitaciones en corto período de tiempo.



Las autoridades prevén que las precipitaciones continúen hasta diciembre y que vayan disminuyendo a medida que se acerca el verano austral, que en el que los especialistas esperan temperaturas elevadas por el mismo efecto del fenómeno de El Niño. EFE