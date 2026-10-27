Por qué el Día de Muertos para mascotas es el 27 de octubre y cómo preparar su mesa

Las celebraciones por el Día de Muertos reservan un lugar para las mascotas que fallecieron y dejaron huella en sus familias. Según la tradición, sus almas regresan el 27 de octubre, por lo que muchas personas preparan una ofrenda con fotografías, agua, alimentos y objetos que utilizaban en vida.

La costumbre se ha extendido en los últimos años como una forma de homenajear a animales como perros y gatos, y recordar el vínculo que compartieron con sus dueños.

Cuándo es el Día de Muertos para mascotas

El 27 de octubre se recuerda en México a las mascotas fallecidas. Para la fecha, las familias preparan altares con fotografías de sus perros, gatos y otros animales de compañía, junto con agua, alimentos que les gustaban y objetos como juguetes, collares o mantas. La intención es mantener presente el vínculo con los animales que formaron parte de sus vidas.

La preparación suele realizarse antes del 27 de octubre para que el altar esté listo ese día. La tradición se relaciona con la cosmovisión mexica y la figura del xoloitzcuintle, el perro mexicano sin pelo que aparece como guía de las almas durante su camino hacia el Mictlán. De acuerdo con esta creencia, los perros acompañaban a los difuntos en su recorrido hacia el descanso eterno.

Cómo preparar un altar para mascotas

Para preparar una ofrenda, lo ideal es elegir un rincón tranquilo de la casa, de preferencia un lugar donde la mascota acostumbraba descansar o jugar, y reunir objetos que permitan recordar su personalidad y la relación que mantuvo con la familia.

Entre los elementos que se suelen colocar están:

Fotografías

Agua

Alimentos favoritos: pueden ser croquetas, premios, alimento enlatado u otros productos que disfrutaba el animal

Juguetes y objetos personales: una pelota, su collar, una placa o su manta

Flores de cempasúchil: sus pétalos representan el camino que guía a las almas de regreso al hogar

Veladoras

Papel picado

Copal o incienso

Urna con cenizas: las familias que las conservan pueden incorporarla si así lo desean

Algunas familias colocan el altar de sus mascotas junto al de sus familiares fallecidos, mientras que otras prefieren dedicarles un espacio propio. Además, no hay un día exacto para retirar la ofrenda y varias personas lo mantienen durante las celebraciones del 1 y 2 de noviembre.

Fuente: Ámbito.