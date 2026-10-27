El Balón de Oro 2026 explota en redes: memes, sorpresas y reacciones

La entrega del Balón de Oro 2026 no solo tuvo a Harry Kane como protagonista: también desató una ola de memes, bromas y reacciones en redes sociales. Desde la llamativa flor rosa que lució Lamine Yamal hasta la ausencia de Lionel Messi y un error en la página oficial del premio, la gala dio mucho de qué hablar.

La ceremonia se celebró en el London Palladium, en Londres, y tuvo varios momentos que captaron la atención de los aficionados al fútbol, incluso antes de anunciarse al ganador.

La flor rosa de Lamine Yamal se robó las miradas

El traje de Lamine Yamal, delantero del Barcelona, fue uno de los temas más comentados. La flor rosa que lució en la solapa llamó la atención desde su aparición en la alfombra roja hasta su presentación en el escenario, donde recibió el premio al Mejor Futbolista Sub 21.

El detalle de su vestimenta se convirtió en uno de los principales focos de comentarios y bromas entre los usuarios de las redes sociales.

La flor rosa de Lamine Yamal se robó las miradas. Foto: RR.SS.

Balón de Oro 2026: estos son los memes más virales de la gala. Foto: RR.SS.

Messi faltó a la gala y apareció con una camiseta de Boca

La ausencia de Lionel Messi también generó reacciones. Aunque figuraba entre los finalistas y tenía la posibilidad de conquistar su noveno Balón de Oro, el argentino no estuvo en la ceremonia.

Mientras se desarrollaba la gala en Londres, Messi se encontraba en Miami, donde se disputa la Messi Cup, un torneo juvenil. En imágenes difundidas durante el evento, apareció con una camiseta de Boca Juniors, club que participa en la competición.

Messi faltó a la gala y apareció con una camiseta de Boca. Foto: RR.SS.

Un error técnico alimentó las especulaciones

Otro episodio que encendió las redes fue un error en la página oficial del Balón de Oro, que publicó por equivocación tres artículos que presentaban como ganadores a Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane.

Los textos, preparados con anticipación para distintos escenarios, fueron retirados minutos después, pero algunos usuarios lograron capturas de pantalla que se difundieron rápidamente.

La organización negó que se tratara de una filtración y recordó que los candidatos desconocen el resultado hasta el anuncio oficial.

Un error técnico alimentó las especulaciones. Foto: RR.SS.

Harry Kane se lleva el premio y desata reacciones

Finalmente, Harry Kane se quedó con el máximo galardón individual del fútbol, por delante de figuras como Mbappé y Yamal. Su victoria también provocó comentarios entre los aficionados, que debatían sobre quién merecía quedarse con el reconocimiento.

Así, la gala de 2026 dejó mucho más que una premiación: la flor de Yamal, la ausencia de Messi y el error informático se sumaron a la consagración de Kane en una noche que dio material de sobra para las redes sociales.

Balón de Oro 2026: estos son los memes más virales de la gala. Foto: RR.SS.

Balón de Oro 2026: estos son los memes más virales de la gala. Foto: RR.SS.

Balón de Oro 2026: estos son los memes más virales de la gala. Foto: RR.SS.