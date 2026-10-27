Día de Muertos de las Mascotas: ¿cuándo se celebra y cómo recordar a los peluditos que ya partieron?

Cada 27 de octubre se conmemora el Día de Muertos de las Mascotas, una fecha dedicada a honrar a esos compañeros de cuatro patas que dejaron una marca imborrable en nuestras vidas.

La celebración busca recordar a los perros, gatos y otros animales de compañía que fallecieron, pero que siguen presentes en la memoria de quienes los amaron. A través de pequeños homenajes, fotografías y ofrendas, muchas familias encuentran una forma especial de expresar ese cariño.

El Día de Muertos de las Mascotas se conmemora cada 27 de octubre, en los días previos a las celebraciones tradicionales del Día de Muertos y del Día de Todos los Santos.

La fecha se ha popularizado en México y ha comenzado a ganar presencia en otros países de América Latina, entre ellos Guatemala, donde algunas familias también realizan homenajes a sus animales fallecidos.

De acuerdo con la revista Mascotas, esta tradición está vinculada con creencias populares mexicanas sobre el regreso simbólico de las almas de los animales a sus hogares durante estas fechas.

Según estas creencias, las mascotas atraviesan el inframundo para reencontrarse simbólicamente con las personas que las cuidaron y amaron. Estas interpretaciones se relacionan con las tradiciones del Día de Muertos, aunque las prácticas y las creencias pueden variar según la región.

El Día de Muertos de las Mascotas se ha difundido principalmente a través de las redes sociales, los medios de comunicación y las iniciativas de personas que buscan reconocer el vínculo afectivo entre los seres humanos y los animales.

Con el paso de los años, esta fecha ha adquirido un significado especial para quienes consideran que el vínculo con una mascota no termina con su muerte. En distintos lugares, las familias aprovechan la ocasión para recordar sus travesuras, sus momentos de compañía y todo lo que compartieron.

¿Cómo se conmemora el Día de Muertos de las Mascotas?

Una de las formas más populares de celebrar esta fecha es preparar un altar conmemorativo. No es necesario hacer una gran instalación: un pequeño espacio en casa puede convertirse en un homenaje lleno de significado.

La revista Mascotas señala que estos altares pueden incluir fotografías, juguetes, collares, pertenencias especiales y los alimentos favoritos de los animales.

Además de su valor simbólico, preparar un espacio para recordar a una mascota puede ayudar a expresar la tristeza por su ausencia y a dar lugar al duelo.