Autopsia revela nuevos detalles del atraco que dejó un adulto mayor sin vida en Trinidad

La autopsia reveló nuevos detalles sobre la violenta muerte de un adulto mayor durante un atraco en Trinidad, Beni. El examen médico forense estableció que César A. R. P., de 69 años, falleció por asfixia mecánica por estrangulación, luego de que tres sujetos encapuchados ingresaran a su domicilio, ubicado en el barrio San Antonio.

El fiscal departamental de Beni, Orlando Aramayo Chávez, informó que la causa de muerte fue determinada como anoxia encefálica por presión cervical externa y asfixia mecánica por estrangulación antebraquial.

Esto significa que la víctima sufrió una falta de oxígeno en el cerebro como consecuencia de una compresión externa del cuello, compatible con una maniobra de estrangulamiento utilizando el antebrazo.

Según el informe del fiscal del caso, Windsor Ortiz Bascope, el hecho ocurrió aproximadamente a las 09:40 del lunes 26 de octubre, cuando tres hombres encapuchados, que presuntamente hablaban portugués, ingresaron a la vivienda del adulto mayor.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los desconocidos maniataron a César y sustrajeron una caja fuerte de color celeste y un teléfono celular.

Pero el violento ataque dejó otra víctima. En otro ambiente del inmueble, los investigadores encontraron a Julio R. A. C., también adulto mayor, quien estaba herido, amordazado con un trapo y con las manos y los pies atados.

Foto Fiscalía.

El hombre fue auxiliado y trasladado al Hospital Germán Busch, donde recibió atención médica. Según el informe fiscal, se le otorgaron 12 días de impedimento médico-legal.

El Ministerio Público inició una investigación de oficio por los presuntos delitos de homicidio, robo agravado y lesiones graves y leves, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Aramayo informó que se instruyó realizar el registro del lugar, revisar las cámaras de seguridad cercanas y tomar declaraciones a personas que puedan aportar información.

"Se ha instruido realizar todos los actos investigativos para esclarecer el hecho y dar con los autores", señaló el fiscal departamental.

La investigación se encuentra en etapa preliminar, bajo la dirección del fiscal de Delitos Contra la Vida.