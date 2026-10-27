Un bebé de apenas 12 días murió en Quilmes, en Argentina, después de que una palta cayera sobre su cabeza mientras estaba en brazos de su madre, frente al Jardín de Infantes N.º 949. Tras la tragedia, la mujer denunció que el establecimiento había presentado reiterados reclamos para que se podaran los árboles de la vereda, pero no recibió respuesta.

Giuliana, madre del pequeño Lucas, relató que el hecho ocurrió el jueves alrededor de las 8:00, cuando llevaba a su otro hijo, de cinco años, al jardín ubicado en la calle Conesa, entre Mitre y Sarmiento, según el portal TN.

Después del accidente, la madre pidió ayuda al servicio de emergencias y a los bomberos. Otras madres y las maestras del establecimiento la auxiliaron, pero, ante la demora, el padre del niño los trasladó hasta el Sanatorio de la Trinidad de Quilmes.

Lucas fue sometido a una cirugía y quedó internado en terapia intensiva. De acuerdo con fuentes policiales citadas en los reportes, permanecía en estado crítico y con pronóstico reservado. Pese a los esfuerzos médicos, murió el domingo. La familia prevé despedir al bebé este martes.

La madre denuncia que no atendieron los reclamos

Giuliana cuestionó la falta de mantenimiento de los árboles ubicados frente al jardín y aseguró que la institución había solicitado su poda en reiteradas oportunidades debido a otros accidentes registrados en el lugar.

La mujer sostuvo que existían expedientes presentados por el jardín desde el año pasado y lamentó que no se hubiera actuado antes de la tragedia.

Además, denunció que personal municipal acudió al lugar dos días después del hecho para podar los árboles. “Se acercaron a escondidas a podar los árboles”, expresó.

Según los reportes sobre el caso, interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 9 de Quilmes, que dispuso caratular la causa como “lesiones culposas” y realizar las pericias correspondientes. La muerte de Lucas generó conmoción en la comunidad educativa y reavivó los reclamos por el mantenimiento de los árboles en la zona.