Brasil cancela los pasaportes de Flávio Bolsonaro en medio de interrogantes sobre su paradero

Los pasaportes de Flávio Bolsonaro fueron cancelados después de que no los entregara como le había ordenado la justicia, indicó el martes una fuente policial a la AFP, mientras en Brasil surgen interrogantes sobre su paradero.

La justicia le había intimidado a entregar sus documentos, tras perder contra todo pronóstico el balotaje del domingo ante el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, de 45 años, es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

"Los pasaportes de Flávio Bolsonaro están cancelados", dijo la fuente policial, después de que el excandadito no cumpliera la orden judicial.

Añadió que no "hay registro formal" de que el senador haya salido del país.

Las autoridades argentinas desmintieron a su vez versiones difundidas por medios locales según las cuales Bolsonaro habría intentado salir de su país hacia Argentina.

Este martes, el portal argentino Infobae informó de que el avión Baires Fly habría preparado un vuelo chárter para el senador desde territorio argentino rumbo a Estados Unidos.

"Es todo falso, nunca ingresó", dijo a la AFP una fuente del ministerio argentino de Seguridad.

En Brasil, se desconoce el desfile del hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, mientras su entorno guarda silencio al respecto.

La AFP constató que una comisión salió este martes de su casa de Brasilia, sin que fuera posible determinar si el senador se encontraba en el interior de alguno de los vehículos.

- "Intento de intimidarlo" -

Flávio Bolsonaro, que no ha reconocido su derrota electoral, dijo el lunes que se le había prohibido dejar el país en un "intento de intimidarlo".

"Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", dijo en un video.

Tras perder las elecciones, el excandidato conservador dijo que pediría una anulación del balotaje estimando que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula.

El mandatario izquierdista, de 81 años, ganó el balotaje por casi el 52% de los votos, frente al 48% para el conservador, una diferencia de más de 4 millones de votos.

Bolsonaro era favorito para ganar el balotaje tras imponerse en la primera vuelta.

Había prometido que de ganar, su primera acción de gobierno sería liberar a su padre, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones en 2022.

Paralelamente, un juez del tribunal supremo de Brasil ordenó el martes a la policía investigar una posible financiación extranjera a la campaña del senador.

En concreto Flávio Dino solicitó investigar el "posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros" y otras formas de presunta interferencia electoral como "manipulaciones" en redes sociales, según la decisión consultada por la AFP.

Fuente: EFE.

