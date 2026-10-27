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¡Sabor, baile y alegría! Vallegrande alista una jornada llena de tradición

Los residentes vallegrandinos llegaron hasta El Mañanero de Red Uno para invitar a las familias a disfrutar del Día de la Tradición Vallegrandina.

Raquel Aguilera

27/10/2026 10:47

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Residentes Vallegrandinos visitaron El Mañanero para invitar a la población a participar del Día de la Tradición. Foto: El Mañanero.
Santa Cruz, Bolivia

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Si usted está buscando dónde llevar a la familia este fin de semana, Vallegrande es una buena opción, ya que en ese municipio este sábado 31 de octubre estarán celebrando el Día de la Tradición.

Residentes vallegrandinos llegaron hasta El Mañanero para invitar a la población a disfrutar de su cultura y de la variedad de su gastronomía.

El evento se realizará en la plaza 26 de enero desde las 9:00, donde podrán disfrutar de la actuación de grupos musicales, danzas y juegos populares.

El propósito de la actividad es incentivar el comercio de emprendedores locales, apoyar el turismo y promover su cultura y tradiciones.


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