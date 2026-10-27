Si usted está buscando dónde llevar a la familia este fin de semana, Vallegrande es una buena opción, ya que en ese municipio este sábado 31 de octubre estarán celebrando el Día de la Tradición.

Residentes vallegrandinos llegaron hasta El Mañanero para invitar a la población a disfrutar de su cultura y de la variedad de su gastronomía.

El evento se realizará en la plaza 26 de enero desde las 9:00, donde podrán disfrutar de la actuación de grupos musicales, danzas y juegos populares.

El propósito de la actividad es incentivar el comercio de emprendedores locales, apoyar el turismo y promover su cultura y tradiciones.