Policía captura a implicado en intento de atraco armado contra un joven en Santa Cruz

La Policía logró capturar a uno de los presuntos delincuentes que, junto a un cómplice, habría intentado robar el teléfono celular de un joven a punta de arma de fuego en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Como parte de las investigaciones, los efectivos también lograron secuestrar la motocicleta presuntamente utilizada por los sospechosos.

El hecho ocurrió en la zona sur de la capital cruceña, cuando un joven se disponía a llegar a su vivienda y fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Las imágenes de una cámara de seguridad, de aproximadamente 50 segundos, muestran cómo los sospechosos se aproximan a la víctima. Uno de ellos, que llevaba el rostro cubierto con un pasamontañas, desciende del motorizado empuñando un arma de fuego.

El individuo se acerca directamente al joven, lo apunta y le exige que entregue su teléfono celular.

Sorprendido por la amenaza, la víctima comienza a retroceder mientras levanta una mano para intentar alejarse del atacante.

Sin embargo, pese a la intimidación, el sujeto no consigue arrebatarle el celular y termina regresando a la motocicleta, donde lo esperaba su cómplice.

Ambos abandonaron rápidamente el lugar sin lograr concretar el robo.

Tras el hecho, las imágenes de las cámaras de seguridad se convirtieron en un elemento importante para las investigaciones.

Según la nueva información del caso, uno de los presuntos responsables fue capturado y la motocicleta utilizada durante el intento de atraco quedó secuestrada por la Policía.