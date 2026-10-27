Chuquisaca, 27 de octubre de 2026 (ABI). – Un cóndor andino fue rescatado en el municipio de Tarabuco y entregado al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca para su valoración veterinaria, informó la Fuerza Especial de Lucha Contra Delitos Ambientales (Felcda).

“La Dirección Departamental de la Felcda – Chuquisaca intervino ante el reporte de un cóndor andino encontrado en estado de debilidad en la comunidad Morado Ckassa, municipio de Tarabuco”, reportó la entidad verde olivo.

Según el informe institucional, gracias a la coordinación policial y la colaboración de los comunarios, el ejemplar fue trasladado a la ciudad de Sucre para que reciba atención especializada.

El ave fue entregada al personal de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos de la Gobernación de Chuquisaca para su valoración veterinaria en el centro Arca de Noé.

En Bolivia, los animales silvestres están protegidos por un conjunto de leyes nacionales, decretos y autoridades encargadas de sancionar el tráfico, la caza y la tenencia ilegal. Entre esas normativas están las leyes 1525, 1333 y 700, entre otras.