Bolivia aprobó, mediante el Decreto Supremo 5753, la “Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad - Plan de Acción (ENBPA) 2026 – 2030”; la misma establece 17 metas nacionales en favor del medio ambiente, organizadas en cuatro ámbitos estratégicos, y que serán medibles durante los siguientes cuatro años.

La parte considerativa del DS 5753 establece que es “necesario actualizar el instrumento nacional de gestión de la biodiversidad, en concordancia con el marco constitucional y compromisos internacionales asumidos por el Estado Plurinacional de Bolivia”.

El decreto también deja constancia que, en el marco normativo interno, la Constitución Política del Estado (CPE) dispone: “es competencia privativa del nivel central del Estado, la política general de Biodiversidad y Medio Ambiente”, y que el Artículo 342 de la CPE, señala: “es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente”.

Luego, el DS 5753 también recuerda que el Estado boliviano se adscribió a acuerdos internacionales sobre el cuidado del medio ambiente, porque desde 1992, Bolivia es parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, suscrito en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil).

También, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica 15ª reunión, realizada en Montreal, Canadá, en 2022, el Estado boliviano adoptó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal como el instrumento para detener e invertir la pérdida de Biodiversidad a 2030.

Para que el Estado boliviano cumpla los citados deberes constitucionales y sus compromisos internacionales de defensa y protección del medioambiente, el Gobierno actual elaboró la ENBPA que incluye 17 metas nacionales organizadas en cuatro ámbitos estratégicos, y una agenda medible al 2030.

Metas

Las cinco primeras metas son: consolidar un régimen normativo y técnico de áreas protegidas, contar con un marco normativo para conservar y gestionar la biodiversidad, integrar la biodiversidad en la planificación del desarrollo, asegurar la sostenibilidad y conservar áreas protegidas y Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OMECs).

Las siguientes cinco son: recuperar y mantener la conectividad entre ecosistemas, restaurar ecosistemas degradados, incorporar la biodiversidad en la planificación urbana, reducir los riesgos de contaminación de los ecosistemas, promover el aprovechamiento sostenible.

Otras metas son: reducir el riesgo de extinción de especies, prevenir y reducir la introducción de especies exóticas, gestionar la biotecnología y los recursos genéticos, revenir y reducir los riesgos de enfermedades zoonóticas, impulsar la ciencia y el rescate de conocimientos tradicionales.

Finalmente, contar hasta el año 2030 con un sistema nacional de información sobre biodiversidad, y fortalecer los espacios de gobernanza y participación ciudadana.

La implementación de estas metas prioriza: la articulación de actores gubernamentales, pueblos indígenas, comunidades locales, academia, sociedad civil, cooperación y sector privado; incorporación de la biodiversidad en la planificación sectorial y territorial; el monitoreo de resultados; la movilización de recursos y el fortalecimiento de capacidades, señala un resumen ejecutivo de la ENBPA.

Patrimonio biológico y forestal

La ENPBA destaca que Bolivia posee más del 80% de su territorio cubierto por hábitat natural de bosques, sabanas, campos y/o pastizales naturales, que constituyen un patrimonio biológico y forestal estratégico para su desarrollo, bienestar y resiliencia.