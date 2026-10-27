Despliegan intensos operativos policiales para ejecutar la orden de aprehensión en contra Jhonny Fernández

Tras la emisión de las órdenes judiciales en su contra, la Policía Boliviana lleva adelante intensos operativos de búsqueda e intervenciones en diversos puntos de la ciudad con el objetivo de ejecutar el mandamiento de aprehensión dictado contra el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Max Jhonny Fernández Saucedo.

La movilización policial se desencadenó luego de que la mañana de este martes Fernández no se presentara a su audiencia cautelar programada, motivo por el cual la jueza Dra. Ana Gloria Rojas Flores lo declaró en rebeldía. De manera simultánea a la orden de aprehensión, la autoridad jurisdiccional emitió un mandamiento de arraigo ante la Dirección Distrital de Migración para evitar su salida del territorio nacional.

La exautoridad es investigada por la presunta comisión del delito de malversación de fondos, por un monto aproximado de Bs 191 millones vinculados al proyecto del viaducto de la doble vía a La Guardia.

Despliegue de la unidad anticorrupción

Entre las acciones operativas observadas este martes, efectivos de la unidad anticorrupción de la Policía se movilizaron hasta las instalaciones de un medio de comunicación de la capital cruceña. En dicho lugar, Fernández había acreditado contar con un permiso de trabajo relativo a otro proceso judicial que enfrenta, por lo que los uniformados acudieron para verificar si se encontraba en el sitio o ejerciendo sus funciones.

Por su parte, los representantes legales del exalcalde prefirieron guardar cautela y evitaron emitir declaraciones ante la prensa, argumentando que se trata de una reserva asumida por estricta estrategia legal.

Se espera que en las próximas horas las autoridades policiales y de la Fiscalía emitan un reporte oficial actualizado sobre los resultados de los rastrillajes y la situación legal de la exautoridad.