Santa Cruz: Garantizan distribución normal de GLP y ratifican que el precio se mantendrá en 22,50 bolivianos

La distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la ciudad de Santa Cruz se desarrolla con normalidad, según confirmaron las autoridades del sector. Tras jornadas de alta demanda, la situación en las zonas urbanas y periféricas ha comenzado a estabilizarse gracias al despacho continuo hacia los distintos barrios.

Desde el sector estatal señalaron que el flujo de atención en las plantas y empresas distribuidoras ha descendido considerablemente, lo que refleja que el producto está llegando de manera efectiva al consumidor final a través de los camiones repartidores.

"La situación ya ha sido relativamente controlada, ya no hay mucho problema. Se está distribuyendo a los barrios y también ya la gente casi no llega mucho a las empresas. Eso quiere decir que se está atendiendo en las zonas", informaron las autoridades.

Para tranquilidad de la población, las autoridades ratificaron que la garrafa de GLP mantiene su costo oficial de 22,50 bolivianos y remarcaron que no habrá ningún tipo de modificación en el precio hasta fin de año.

Asimismo, salieron al paso de rumores y desinformaciones sobre recientes normativas relativas a la importación de insumos energéticos, aclarando que no tienen vínculo alguno con el gas de garrafa:

GLP (Gas Licuado de Petróleo): Combustible de uso doméstico e industrial contenido en garrafas, sujeto al precio oficial garantizado.

GNV (Gas Natural Vehicular) y GNL (Gas Natural Licuado): Destinados al parque automotor y generación eléctrica. Las autoridades puntualizaron que el decreto de importación para estos combustibles es de consumo propio o generación energética, tratándose de un tema totalmente independiente del GLP.

En las estaciones de servicio el panorama también muestra estabilidad. Las consultas de los usuarios se han enfocado principalmente en resolver dudas sobre posibles incrementos, los cuales han sido descartados por los reguladores. "Está normal. Solamente preguntan si en algún momento va a subir el gas o algo, pero en eso están esperando. El gas vehicular está a 2,73 [bolivianos]", comentó la encargada de un surtidor en la capital cruceña.