Motociclista capturado es sospechoso de cinco atracos; su cómplice está prófugo

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en Santa Cruz, logró el arresto del conductor de una motocicleta presuntamente vinculada a al menos cinco atracos perpetrados en diferentes zonas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Las investigaciones preliminares detallan que el sospechoso operaba junto a un cómplice para interceptar a ciudadanos y despojarlos de sus pertenencias bajo amenazas armadas.

El modus operandi consistía en desplazarse velozmente a bordo de un motorizado de color rojo, el cual ya fue confiscado por los efectivos policiales durante las diligencias investigativas. Mientras el conductor aguardaba en la motocicleta, el segundo implicado descendía con el rostro cubierto para encañonar de manera directa a las víctimas.

El frustrado asalto en la zona sur

Uno de los hechos que facilitó la identificación de los sospechosos ocurrió recientemente en la zona sur de la capital cruceña, cuando intentaron robar el teléfono celular a un joven. Las imágenes de una cámara de seguridad registraron el momento exacto en que la víctima retrocedió ante la intimidación, obligando a los atacantes a huir sin concretar el robo.

El material audiovisual recolectado durante el intento de atraco se convirtió en la pieza fundamental para que la Policía lograra rastrear los movimientos de los implicados. Gracias a este análisis técnico, los agentes identificaron tanto el vehículo utilizado como las características físicas de los involucrados en los delitos seriales.

A pesar del arresto del presunto conductor, las autoridades confirmaron que el autor material que descendía para encañonar a los transeúntes continúa prófugo de la justicia. La institución verde olivo mantiene activos operativos estratégicos en la región para dar con su paradero definitivo.