Un fenómeno telúrico de gran magnitud se desencadena sin advertencia, dejando escasos segundos para responder con eficacia. Por esta razón, la organización previa dentro del hogar constituye el pilar fundamental para reaccionar con rapidez.

Para estructurar una preparación familiar adecuada, se deben poner en práctica las siguientes medidas básicas:

Planificación estratégica: Conversa con tu familia para coordinar las acciones e identifica las zonas de mayor seguridad dentro del inmueble.

Conversa con tu familia para coordinar las acciones e identifica las zonas de mayor seguridad dentro del inmueble. Entrenamiento y contacto: Acuerda un punto de encuentro en exteriores, realiza simulacros de evacuación e instruye a los niños sobre los pasos a seguir.

El kit de emergencia como herramienta vital

Disponer de una mochila de contingencia completa garantiza la subsistencia de los afectados durante la etapa posterior al evento sísmico. Este equipamiento debe ubicarse en un sitio estratégico y permanecer listo en todo momento.

A continuación, se enumeran los elementos indispensables que deben integrar dicho kit:

Insumos de vital importancia: Reserva agua potable calculada para tres días como mínimo, víveres no perecederos y un botiquín de primeros auxilios bien provisto.

Reserva agua potable calculada para tres días como mínimo, víveres no perecederos y un botiquín de primeros auxilios bien provisto. Artículos complementarios: Añade una linterna con baterías de repuesto, radio portátil a pilas, silbato, documentos en bolsa impermeable, dinero en efectivo, medicación personal, cargador portátil y cobija térmica.

Añade una linterna con baterías de repuesto, radio portátil a pilas, silbato, documentos en bolsa impermeable, dinero en efectivo, medicación personal, cargador portátil y cobija térmica. Foto: Facebook Comando Departamental de Policia Oruro.

Acciones de protección según el entorno

Cuando la sacudida sorprende en una edificación de una sola planta, la regla principal es buscar resguardo junto a estructuras sólidas. Mantener la posición indicada ayuda a mitigar las lesiones graves producidas por la caída de objetos o desprendimientos.

Si te encuentras en un inmueble de un solo nivel, debes ejecutar el siguiente protocolo:

Formación de refugio: Posiciónate a un costado de un mueble resistente para generar el denominado triángulo de la vida.

Posiciónate a un costado de un mueble resistente para generar el denominado triángulo de la vida. Resguardo corporal: Acuéstate de lado, cubre de forma prioritaria la cabeza y el cuello, y sujétate firmemente del mobiliario.

En cambio, si el temblor ocurre en los pisos elevados de una edificación, la recomendación principal es permanecer en el lugar y buscar áreas de contención. Es crucial apartarse de cualquier superficie de vidrio hasta que el movimiento cese por completo.

En edificaciones de gran altura, se deben aplicar las siguientes pautas de seguridad:

Protección estructural: Cubre la cabeza y el cuello acostándote junto a una columna o muro de carga.

Cubre la cabeza y el cuello acostándote junto a una columna o muro de carga. Prevención en altura: Mantente alejado de ventanales, balcones y salidas de emergencia mientras dure el sismo.

Pautas de seguridad en exteriores y vehículos

Para quienes se hallan en la vía pública al momento de la emergencia, la mejor opción consiste en trasladarse con calma hacia áreas abiertas. Es necesario alejarse de edificaciones altas o elementos que puedan colapsar.

Si el evento te sorprende al aire libre, considera los siguientes puntos de resguardo:

Ubicación en áreas despejadas: Dirígete hacia espacios abiertos, lejos de edificios, postes de luz, cables caídos o pasos elevados.

Dirígete hacia espacios abiertos, lejos de edificios, postes de luz, cables caídos o pasos elevados. Protección en el terreno: Échate sobre el suelo protegiendo la zona de la cabeza con los brazos o una mochila hasta que todo vuelva a la normalidad.

Si la sacudida te toma al volante de un automóvil, el procedimiento exige orillarse con rapidez en un punto seguro. Ocupantes y conductor deben permanecer en el interior mientras el coche actúa como un marco de resguardo.

Al estar conduciendo durante un movimiento telúrico, cumple con las siguientes instrucciones:

Estacionamiento seguro: Detén la marcha en un lugar despejado, lejos de puentes o estructuras altas, manteniendo el cinturón abrochado.

Detén la marcha en un lugar despejado, lejos de puentes o estructuras altas, manteniendo el cinturón abrochado. Permanencia e información: Quédate dentro del vehículo protegiendo tu cabeza y enciende la radio para sintonizar los reportes oficiales.

Foto: Facebook Comando Departamental de Policia Oruro.

Errores comunes y mitos que representan un riesgo

Diversas creencias populares infundadas suelen derivar en decisiones precipitadas que aumentan los riesgos de sufrir accidentes de gravedad. Reconocer cuáles son estas conductas de alto peligro ayuda a evitar daños personales innecesarios.

Entre las equivocaciones más frecuentes que deben evitarse figuran las siguientes:

Comportamientos de riesgo: Correr presa del pánico durante el sismo y refugiarse bajo el marco de una puerta son errores que pueden provocar severas lesiones.

Correr presa del pánico durante el sismo y refugiarse bajo el marco de una puerta son errores que pueden provocar severas lesiones. Espacios peligrosos: Intentar utilizar ascensores o escaleras durante la sacudida, así como asomarse a balcones o acercarse a ventanas, representa una amenaza latente.

Evaluación inmediata tras las primeras sacudidas

Una vez finalizado el movimiento principal, los primeros cinco minutos demandan una revisión rápida pero meticulosa de la situación. Es primordial cerciorarse del estado de salud personal y de las personas del entorno antes de realizar cualquier desplazamiento.

Tras el cese de la sacudida, se debe concretar la siguiente secuencia de verificación:

Inspección inicial: Verifica que no existan heridas de gravedad, inspecciona el estado de la estructura y toma tu kit de emergencia.

Verifica que no existan heridas de gravedad, inspecciona el estado de la estructura y toma tu kit de emergencia. Control de riesgos secundarios: Mantén la alerta ante eventuales réplicas, cierra el paso del gas si percibes fuga, evita manipular cables y usa el silbato de ser necesario.