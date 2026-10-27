La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo recordó a la población las normativas vigentes sobre las restricciones para acceder al cobro de la Renta Dignidad. Los adultos mayores y sus familias deben conocer cuáles son los sectores que quedan excluidos de este beneficio de acuerdo con la ley.

¿Quiénes NO pueden recibir la Renta Dignidad?

En cumplimiento de las excepciones establecidas en la normativa del Artículo 3 (inciso a) de la Ley N° 3791, modificado mediante la Ley N° 1613, las personas que tengan 60 años o más no podrán percibir este beneficio si pertenecen a alguno de los siguientes grupos:

Trabajadores dependientes del sector público: Aquellos que perciben una remuneración contemplada en el Presupuesto General del Estado (TGN) y tienen 60 años cumplidos o más.

Trabajadores dependientes del sector privado: Toda persona que se encuentre laborando de manera dependiente en empresas privadas y cuente con 60 años o más.

Accionistas, socios y/o directores: Aquellos que formen parte de sociedades comerciales, estén registrados en el Registro de Comercio y tengan una edad igual o mayor a 60 años.

¿Quiénes no pueden cobrar la Renta Dignidad? Conoce las restricciones vigentes

Si tienes dudas sobre tu situación particular o deseas conocer más detalles acerca de las condiciones para acceder a este beneficio social, la entidad habilitó canales directos de atención a la ciudadanía:

Línea gratuita de atención: 800 10 1610

Sitio web oficial: www.gestora.bo