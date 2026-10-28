Aprehenden a padrastro acusado de atacar a una menor en Cotoca

El director de la Felcv Cotoca, Cap. Miguel Quinteros, informó que "esta denuncia es del 22 de octubre del presente año por violación en grado de tentativa a una menor de edad" cometida por el padrastro.

Tras romper en llanto ante el médico forense, la menor confesó que sufrió violación hace 5 meses atrás, confirmando que el delito sí se había consumado en el municipio cruceño.

Al acudir al inmueble para capturar al acusado, Quinteros señaló que "con la ayuda de la madre y las dos hermanas lograron hacerlo escapar al denunciado".

Debido a esta acción, se procedió a la aprehensión de ambas y están puestas en conocimiento del Ministerio Público por interferir en el operativo.

Acorralado por la investigación, el denunciado se presentó junto a su abogado en el Ministerio Público, donde la fiscal alertó inmediatamente a la policía.

La autoridad policial confirmó que el sospechoso está ahora en calidad de aprehendido para ser puesto ante el juez y que defina su situación jurídica.