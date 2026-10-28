Un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 12 años conmocionó a los vecinos de la zona Las Palmeras, en Santa Cruz.

Según el relato de un vecino, la niña habría sido víctima de su padrastro meses atrás, pero el hecho salió a la luz después de que ella contara lo ocurrido.

De acuerdo con el testimonio, la madre de la menor habría acudido a la vivienda del vecino para contarle que encontró a su pareja presuntamente manoseando a la niña. Ante la denuncia, el hombre decidió acudir a la Policía para pedir su intervención.

El vecino relató que, inicialmente, la menor solo habría mencionado los tocamientos y se mostraba nerviosa al hablar sobre lo sucedido. Sin embargo, al insistirle para que contara la verdad, la niña habría revelado que sufrió una agresión sexual cuando su madre no se encontraba en casa.

“Yo ya me fijé en su facción, de su cara, y estaba nerviosa. Entonces le dije: la verdad, contame. Entonces me dijo: sí, la verdad es que el 26, cuando mi mamá no estaba, me violó”, relató el vecino sobre la conversación que sostuvo con la menor.

El caso derivó en la aprehensión de cuatro personas: el principal acusado, sus dos hermanas y la madre de la niña. Esta última es señalada presuntamente por haber ayudado al hombre a escapar, según la información difundida sobre el hecho.

Las circunstancias del presunto abuso y la posible participación de las personas aprehendidas deberán ser esclarecidas durante la investigación correspondiente, priorizando la protección de la menor.