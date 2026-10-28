Inauguran la tradicional Feria de la Alasita en Cochabamba con la participación de 600 artesanos

La noche de este martes se llevó a cabo la inauguración oficial de la Feria de la Alasita en la ciudad de Cochabamba, un evento marcado por la fe en el Ekeko, el dios de la abundancia, y la ilusión de la ciudadanía. La cita ferial quedó instalada sobre la avenida Litoral, espacio que albergará durante los próximos días a cientos de expositores y a las familias que acuden a adquirir sus diminutos anhelos de prosperidad.

Durante el acto protocolar, el alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa expresó su entusiasmo al resaltar que la feria contará con la participación de 600 artesanos de la miniatura. La autoridad recordó que se trata de una festividad que evoca la infancia de muchos ciudadanos e invitó a toda la población de la Llajta a sumarse a esta muestra de talento cultural donde convergen el trabajo en madera y diversos materiales, la música, los juegos infantiles y la gastronomía local.

El burgomaestre destacó además el alcance nacional de la Alasita, señalando que los artesanos provienen no solo de Cochabamba, sino también de La Paz y otras regiones del país, estimándose la llegada de más expositores en las siguientes horas. Los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de miniaturas tradicionales vinculadas a los deseos populares, desde casitas y pasaportes hasta certificados de matrimonio, vehículos y títulos.

Finalmente, Reyes Villa enfatizó que la feria representa un motor indispensable para la reactivación económica y el movimiento financiero de los pequeños productores. Asimismo, hizo referencia a la ubicación geográfica estratégica de Cochabamba en el corazón de Bolivia, mencionando los proyectos de conectividad vial como la ruta por Morochata, Independencia y Sacambaya hacia el sur paceño, lo cual permitirá potenciar aún más el turismo y la llegada de visitantes a la ciudad en futuros eventos.