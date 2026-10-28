Senamhi emite alerta por desborde de ríos en tres departamentos mientras La Paz refuerza monitoreo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por el incremento en el nivel de varias cuencas hidrográficas en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Por su parte, la Alcaldía paceña mantiene un monitoreo constante de 24 horas y ejecuta labores preventivas ante el pronóstico de precipitaciones continuas en la región.

De acuerdo con las declaraciones del hidrólogo del Senamhi, Sayco Vilela, la presencia de precipitaciones de alta intensidad provocará un aumento repentino de caudales en sectores específicos del país. Esta situación afectará principalmente a la cuenca del río Ichilo en Cochabamba, la cuenca del río Piraí en Santa Cruz, y las regiones de Nor y Sud Yungas junto a la cuenca del río Bopi en el departamento de La Paz, donde se concentrarán las mayores precipitaciones puntuales.

A pesar de las intensas lluvias registradas recientemente, el jefe de la Unidad de Alerta Temprana del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó que los caudales de los ríos que atraviesan la urbe aún no registran crecidas de gravedad. En este momento, todas las cuencas del municipio paceño se encuentran en nivel amarillo, mientras que el Sistema de Alerta Temprana (SAT) opera de manera permanente para controlar los niveles a través de sensores y pluviómetros distribuidos en ríos y puentes.

Respecto a las condiciones climáticas locales, las autoridades municipales reportaron el ingreso de una tormenta eléctrica proveniente de Viacha que afectó con lluvias débiles a los macrodistritos de Cotahuma y Max Paredes. Para hacer frente a esta temporada, la alcaldía intensificó los trabajos preventivos de limpieza en sumideros, canales y embovedados, anunciando además que en los próximos días se desplegará maquinaria pesada en puntos estratégicos de las cuencas.

Finalmente, las autoridades del municipio paceño hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales y la aplicación móvil Alertas La Paz. A través de esta herramienta digital, los vecinos pueden consultar en tiempo real el estado de los ríos, los reportes meteorológicos y las recomendaciones del Sistema de Alerta Temprana frente a cualquier eventualidad.