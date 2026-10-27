Tatiana Marset retorna a clínica tras ser escoltada por estudios médicos

Tatiana Marset, hermana del capo uruguayo Sebastián Marset, permanece internada bajo un riguroso resguardo policial en un centro médico privado ubicado en la zona del Canal Isuto de la capital cruceña.

La paciente salió temporalmente de las instalaciones para someterse a un estudio médico especializado y retornó minutos después escoltada por dos patrullas del grupo Delta que acompañaron a la ambulancia.

Esta situación se suscita luego de que un juez revocara su detención domiciliaria el pasado 19 de octubre, tras evaluar un informe sobre el presunto incumplimiento de las condiciones que le permitían laborar fuera de su domicilio.

En este sentido, la procesada se encuentra internada a la espera de que se resuelva su situación procesal.

Expectativa por el alta médica definitiva

Las autoridades policiales mantienen el perímetro de seguridad en los exteriores del centro asistencial a la espera de que los profesionales de la salud emitan el alta médica correspondiente.

Una vez concretada esta autorización, la investigada será trasladada hacia el penal de Palmasola para cumplir con su detención preventiva.