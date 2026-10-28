Eurodiputados llegan a La Paz para fortalecer lazos y enfrentar el narcotráfico

La sede de gobierno recibió a una importante delegación de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, conformada por los eurodiputados Reinhold Lopatka (Austria, Partido Popular Europeo), Marco Tarquinio (Italia, Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas) y Małgorzata Gosiewska (Polonia, Conservadores y Reformistas Europeos). La misión oficial se desarrolla desde este martes y se extenderá hasta el jueves 29 de octubre con el propósito central de revisar la cartera de cooperación de la Unión Europea (UE) en el país.

Durante su llegada, el eurodiputado austriaco Reinhold Lopatka resaltó la necesidad imperiosa de mantener y estrechar las relaciones diplomáticas entre Bolivia y el continente europeo para hacer frente a crisis y desafíos internacionales compartidos.

"Bueno, nosotros como parlamentarios estamos aquí para demostrarle a nuestros gobiernos lo importante que es mantener las relaciones diplomáticas. Les doy el ejemplo de la guerra entre Estados Unidos e Irán que perjudica a nuestra gente, a nuestros ciudadanos cada vez que van a la gasolinera y eso es tan cierto en Europa como aquí en Bolivia. Por lo tanto pensamos que es importante buscar soluciones diplomáticas y para ello necesitamos a diplomáticos, a políticos que luchen por un mundo mejor", manifestó Lopatka.

Los europarlamentarios coincidieron en que el diálogo y la diplomacia son herramientas claves para mitigar los impactos de los conflictos globales y los problemas socioeconómicos que repercuten tanto a nivel local como internacional.

Lucha frontal contra el narcotráfico: un problema compartido

Uno de los ejes fundamentales de la visita es la seguridad y la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional. Los representantes europeos manifestaron la total disposición de diversos países del bloque para colaborar activamente con el Estado boliviano en la erradicación del narcotráfico y el crimen organizado, recordando que estas economías ilícitas afectan directamente a los ciudadanos europeos, quienes figuran como principales consumidores.

"Evidentemente el crimen organizado nos parece un problema enorme. Nosotros lo vemos muy claro. Si podemos apoyar a su gobierno lo haremos evidentemente porque cualquier ayuda que les prestemos también nos beneficia a nosotros. El narcotráfico o el crimen organizado son problemas que perjudican directamente a Europa porque necesitan consumidores y los consumidores están en Europa. Por lo tanto somos víctimas. Así que si ustedes no triunfan en esa lucha pues nosotros también salimos perjudicados", advirtió Lopatka.

Durante su estadía en el país, la delegación sostendrá encuentros estratégicos con altas autoridades bolivianas, actores locales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones internacionales y visitará proyectos concretos financiados por la Unión Europea.