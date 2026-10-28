Vecinos denuncian robos y abandono en el Cambódromo

El Cambódromo, un espacio destinado a la recreación y al deporte familiar en Santa Cruz de la Sierra, enfrenta denuncias por el deterioro de su infraestructura, el robo de bienes y la falta de alumbrado.

Los vecinos aseguran que la delincuencia se ha incrementado y que transitar por el sector, especialmente durante las noches, representa un peligro.

Según los testimonios de los habitantes, los delincuentes no solo sustraen las bancas, sino también las vallas metálicas que protegen el perímetro del predio. Una vecina relató que encontró una de estas estructuras apoyada contra una pared y decidió resguardarla por temor a que fuera robada.

A esta situación se suman los asaltos a transeúntes en inmediaciones del Cambódromo. Los vecinos alertaron sobre hechos violentos por antisociales que amenazan a sus víctimas con cuchillos y machetes para robarles.

La falta de iluminación es otra de las principales preocupaciones. Los habitantes señalaron que el tramo comprendido entre el quinto y el sexto anillo permanece a oscuras desde hace más de un mes. Además, denunciaron el robo de medidores y cables del alumbrado público, presuntamente para comercializar el cobre, lo que deja varios sectores en penumbras.

Ante este panorama, los vecinos exigen a las autoridades una intervención inmediata para restaurar el alumbrado público, reparar las vallas y las estructuras dañadas, recuperar los espacios de recreación y reforzar la seguridad.

Advierten que el Cambódromo, en lugar de ser un sitio seguro para compartir en familia, se ha convertido en un lugar de riesgo por el abandono y la delincuencia.