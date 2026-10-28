“Esto no es político”: Municipio cruceño se pronuncia sobre orden de aprehensión contra Fernández

José Coplot, asesor jurídico del municipio, informó que “emergente de esta denuncia por malversación de fondos por aproximadamente 191 millones de bolivianos, se ha emitido una orden de aprehensión ante la no comparecencia del señor Jhonny Fernández”.

La medida responde al inicio del proceso judicial que investiga irregularidades en la ejecución del viaducto y otras 16 obras financiadas mediante dos créditos.

Respecto a las anomalías halladas, Coplot indicó que “no existen las obras, no existe el dinero y por lo tanto, existe un daño económico al gobierno municipal y a la ciudadanía”.

En este sentido, indicó que el Comando Departamental ya tiene conocimiento de la orden emitida para proceder a su pronta ejecución de acuerdo con sus atribuciones.

Sobre el avance del proceso, el abogado del municipio cruceño, señaló que “esperamos que se pueda llegar a esa audiencia de medidas cautelares y se pueda otorgar la detención preventiva a Jhonny Fernández, como lo ha solicitado tanto el gobierno municipal como el Ministerio Público”.

Además, Coplot enfatizó que “esto no es político de ninguna manera, sino es emergente de informes de relevamiento de datos, de todo lo que hemos encontrado en esta administración nueva”.