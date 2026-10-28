Con un altar colorido, panes y platos llenos de croquetas, los bolivianos recordaron este martes a sus perros, gatos, loros y hasta hámsters fallecidos en conmemoración del 'Día de los Muertos de las Mascotas', una costumbre de México que honra la memoria de estos animales domésticos y que fue adoptada en La Paz al estilo andino.



La actividad, organizada por la Alcaldía de La Paz, incluyó decenas de fotografías de mascotas que fueron colocadas en una mesa o altar lleno de cintas de colores, dibujos de gatos y perros, pelotas de goma y platos de plástico llenos de alimento seco para mascotas, sobre todo croquetas.



"Si bien es una costumbre de México, es bueno repetir algo lindo y de homenaje. Nuestras mascotas, que por tanto tiempo nos acompañan y las queremos como un familiar, también se merecen una conmemoración, un reconocimiento", dijo a EFE la concejala Ángela Calabi.



Como ocurre con la celebración de Todos los Santos, en la que los familiares reciben a las almas de sus difuntos con platos de comida y t'antawawas, o panes antropomórficos típicos de esta festividad, en el caso de las mascotas, los organizadores pusieron en el altar lo que llamaron "t'anta Guau Guau", es decir, estos panes en forma de animales.



"Hay perros, gatos, loros y hasta hámsters", mencionó Calabi e indicó que calcularon que iban a recibir unas 150 fotografías de mascotas fallecidas para el altar, pero que las expectativas fueron superadas y la cantidad de imágenes expuestas fue mucho mayor.



Cada fotografía estaba dentro de un portarretrato especial con estampados, algunas llevaban impresas los nombres de las mascotas y en otras, el perro o gato salían junto a sus dueños.



Los funcionarios de la Alcaldía prepararon bolsas pequeñas con croquetas para entregar a cada persona que se acercaba al altar para rezar por estos animales.



Algunos ciudadanos particulares se aproximaron al altar para colocar las fotos de sus mascotas fallecidas e incluirles en el homenaje.



Esta conmemoración se realiza por tercer año consecutivo y se prevé que cada año se agrande el altar y haya más fotografías de las mascotas para que sean homenajeadas, manifestó Calabi.



Bolivia celebra cada año Todos los Santos, con la creencia de que las almas de los difuntos llegan cada 1 de noviembre a mediodía para visitar a sus familiares y servirse la comida y bebida que les dejan en unos altares especiales, y son despedidas en medio de rezos al día siguiente. EFE