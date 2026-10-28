Todos Santos: cementerios municipales cerrarán el 30 y 31 de octubre para limpieza

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra ultima los preparativos para la festividad de Todos Santos. Erwin Vargas, director de Cementerios Municipales, informó que los días 30 y 31 de octubre se realizará la limpieza final de los camposantos, para recibir a las familias el 1 y 2 de noviembre.

Vargas explicó que en los últimos días numerosas personas acudieron a solicitar trabajos de pintado, mantenimiento, colocación de lápidas y refacciones menores.

Estas labores podrán realizarse hasta el 29 de octubre, mientras que el plazo para solicitar los permisos correspondientes vence antes de esa fecha.

“El 30 y 31 cerramos las puertas de los cementerios, ya que los colegas de Emacruz van a entrar para hacer una última pasada de limpieza y esperar a toda la población el 1 y 2 de noviembre”, señaló el director.

Durante las dos jornadas de la festividad, los cementerios municipales atenderán en un horario especial extendido, desde las 08:00 hasta las 21:00, para facilitar las visitas de las familias que acudirán a recordar a sus seres queridos.

El director recordó que está prohibido ingresar o consumir bebidas alcohólicas dentro de los camposantos, encender fuego o utilizar fuegos artificiales. Se permitirá el encendido de velas en memoria de los difuntos, pero no el ingreso de bandas o música que perturbe la tranquilidad de los visitantes.

Finalmente, Vargas indicó que se coordinó con Tráfico y Transporte un plan de cierre de calles y control de accesos vehiculares en los alrededores de los cementerios, principalmente en las vías de ingreso, para evitar aglomeraciones y congestionamiento.

La autoridad pidió a la población respetar las creencias y costumbres de las demás familias durante estas jornadas.