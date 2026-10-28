Todos Santos: cementerios municipales cerrarán el 30 y 31 de octubre para limpieza

La Dirección de Cementerios Municipales informó que los días 30 y 31 permanecerán cerrados por limpieza y se aplicarán restricciones y cierres de calles durante la festividad.
27/10/2026 22:00
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La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra ultima los preparativos para la festividad de Todos Santos. Erwin Vargas, director de Cementerios Municipales, informó que los días 30 y 31 de octubre se realizará la limpieza final de los camposantos, para recibir a las familias el 1 y 2 de noviembre.
Vargas explicó que en los últimos días numerosas personas acudieron a solicitar trabajos de pintado, mantenimiento, colocación de lápidas y refacciones menores.
Estas labores podrán realizarse hasta el 29 de octubre, mientras que el plazo para solicitar los permisos correspondientes vence antes de esa fecha.
“El 30 y 31 cerramos las puertas de los cementerios, ya que los colegas de Emacruz van a entrar para hacer una última pasada de limpieza y esperar a toda la población el 1 y 2 de noviembre”, señaló el director.
Durante las dos jornadas de la festividad, los cementerios municipales atenderán en un horario especial extendido, desde las 08:00 hasta las 21:00, para facilitar las visitas de las familias que acudirán a recordar a sus seres queridos.
El director recordó que está prohibido ingresar o consumir bebidas alcohólicas dentro de los camposantos, encender fuego o utilizar fuegos artificiales. Se permitirá el encendido de velas en memoria de los difuntos, pero no el ingreso de bandas o música que perturbe la tranquilidad de los visitantes.
Finalmente, Vargas indicó que se coordinó con Tráfico y Transporte un plan de cierre de calles y control de accesos vehiculares en los alrededores de los cementerios, principalmente en las vías de ingreso, para evitar aglomeraciones y congestionamiento.
La autoridad pidió a la población respetar las creencias y costumbres de las demás familias durante estas jornadas.
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