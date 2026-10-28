El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 28 de octubre cielos nubosos y lluvias en distintas regiones del país. Mientras transcurre la semana, continúa registrándose un descenso de temperaturas en varias regiones.

Occidente

En el Occidente del país habrá lluvias acompañadas de temperaturas templadas, sin embargo, se vaticina una jornada con frío.

La Paz tendrá lluvias durante la jornada, alcanzando temperaturas entre 8°C y 18°C durante la jornada.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 5°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá tormentas eléctricas con alta probabilidad de lluvias y temperaturas entre 2°C y 17 °C.

Potosí presentará chubascos aislados y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 21°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con precipitaciones y temperaturas que sufrieron un notable descenso.

Cochabamba tendrá lluvias y temperaturas entre 12°C y 28°C.

Sucre tendrá una jornada con lluvias y alcanzando valores entre 9°C y 18°C.

Tarija tendrá lluvias y temperaturas que irán de los 10°C a los 15°C.

Oriente

En el Oriente boliviano bajan las temperaturas, este pronóstico se ve acompañado con la presencia de lluvias.

Santa Cruz tendrá lluvias y temperaturas entre 18°C y 27°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa con alta probabilidad de lluvias y una mínima de 19°C con una máxima de 30°C.

Cobija tendrá tormentas eléctricas con alta probabilidad de lluvias durante la jornada y temperaturas entre 19°C y 27°C.