“Esto es persecución política”: Jhonny Fernández cuestiona la orden de aprehensión

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, denunció un supuesto “acoso político” en su contra y cuestionó las garantías del proceso judicial que enfrenta por la presunta malversación de Bs 191 millones.

Aseguró que no evita a la Justicia y afirmó que continuará defendiéndose con documentos y pruebas.

“Creo que esta persecución política debe parar porque aquí no hay garantía de un debido proceso”, expresó Fernández en un pronunciamiento en el que también cuestionó al actual alcalde cruceño, Manuel Saavedra, y a la administración de justicia.

Sus declaraciones se producen después de que, este martes 27 de octubre, la Justicia lo declarara en rebeldía y ordenara su aprehensión por no presentarse a la audiencia de medidas cautelares dentro de la investigación por presunta malversación de fondos municipales.

El fiscal Gary Flores informó que la inasistencia de Fernández no fue justificada ante la autoridad judicial. También explicó que el abogado que asistió a la audiencia no contaba con un poder específico para representarlo durante el acto procesal.

Cuestiona los cambios en la fecha de la audiencia

Fernández sostuvo que perdió la confianza en las garantías del proceso debido a los cambios en la fecha de su audiencia. Según su versión, la jueza inicialmente fijó el acto para el 9 de noviembre, luego lo reprogramó para el 27 de noviembre y finalmente lo adelantó al 27 de octubre.

El exalcalde atribuyó estas modificaciones a una supuesta presión mediática y política, por lo que dijo que decidió excusar a la jueza.

Asimismo, afirmó que no asistió a la audiencia porque, según su interpretación, existía el riesgo de que fuera aprehendido y enviado al penal de Palmasola. Rechazó que su ausencia se deba a una intención de evadir el proceso.

Fernández también indicó que pagó la multa y presentó el apersonamiento que, según dijo, le habían requerido.

Sobre la investigación por los aproximadamente Bs 191 millones, Fernández afirmó que los recursos corresponden a un crédito municipal que ingresó a las cuentas de la Alcaldía y cuyo uso, aseguró, está respaldado por documentación.

El exalcalde explicó que durante su gestión se priorizaron pagos relacionados con obligaciones municipales, entre ellos compromisos como el pago de aguinaldos y gastos de salud y personal sanitario. Sostuvo que no se pagó anticipadamente el viaducto de la doble vía a La Guardia porque las obras recién comenzaban.

La investigación apunta a una presunta malversación de aproximadamente Bs 191 millones provenientes de créditos municipales que estaban destinados a financiar 17 proyectos de infraestructura en Santa Cruz de la Sierra.