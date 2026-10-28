“Hay mucho qué investigar”: Municipio analiza sumar nuevas denuncias en contra de Jhonny Fernández

Tras la inasistencia del exburgomaestre de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, a su audiencia cautelar por el presunto delito de ‘malversación de fondos’, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra profundizó las acusaciones sobre el manejo de las arcas públicas en el periodo anterior.

Con este antecedente, Alberto Vaca, director municipal de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sentenció de forma categórica que "hay mucho qué investigar" respecto al paradero de los recursos públicos y los créditos millonarios adquiridos.

Según la auditoría municipal, la gestión pasada contrajo créditos por 191 millones de bolivianos destinados a proyectos específicos que nunca se materializaron en la ciudad. Vaca denunció que el dinero tampoco figura en las cuentas oficiales del municipio, afectando directamente a los dos millones de habitantes que hoy deben honrar deudas por obras fantasmas.

Vaca explicó que los fondos públicos poseían procedimientos que impedían desviar recursos destinados a infraestructura hacia gastos corrientes como sueldos. Además, advirtió que no descartan iniciar nuevas acciones legales debido a múltiples procesos acumulados en Transparencia, Auditoría y en la Contraloría General del Estado.

Afirmó que la administración de vehículos, predios y terrenos municipales representa otra “bomba de tiempo” institucional que exige respuestas.

En este contexto, el fiscal Dr. Gary Flores confirmó la ausencia injustificada de Jhonny Fernández a la audiencia de medidas cautelares programada. En cumplimiento de la normativa vigente, la autoridad judicial determinó declararlo rebelde y contumaz, emitiendo de manera inmediata una orden de aprehensión formal.

El representante del Ministerio Público detalló que la investigación principal gira en torno al presunto delito de malversación de fondos por el desvío de los 191 millones hacia gastos no autorizados. Como ejemplo, citó que la construcción del viaducto en la Doble Vía La Guardia apenas alcanza 20% de ejecución, mientras la Policía intensifica los operativos para dar con su paradero.