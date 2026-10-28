¡Una novia de ultratumba! Paola Guzmán se transformó en Emily y sorprendió al jurado

¡El amor, el misterio y la fantasía se apoderaron de La Gran Batalla! La competencia continúa con su esperada temática de Halloween y esta vez fue Paola Guzmán junto a la Academia Bamboleo quien abrió la noche con una propuesta inspirada en la película animada El cadáver de la novia.

Caracterizada como Emily, la inolvidable novia de la historia, Paola llevó al escenario una interpretación cargada de dramatización, baile y creatividad, acompañada por su academia al ritmo de la canción "La Novia".

La puesta en escena combinó maquillaje, vestuario y actuación, elementos que llamaron la atención del jurado y permitieron recrear el ambiente fantástico de la película.

Elka Meyer fue una de las primeras en destacar la presentación. La jurado expresó su satisfacción por el trabajo del equipo y celebró que los participantes estén aprovechando la temática para explorar nuevas propuestas artísticas.

"Estoy muy contenta porque al inicio del programa decía que podrían mostrar toda su creatividad. Estoy muy feliz de haber visto este equipo, particularmente me gustó mucho", manifestó.

Por su parte, Gabriela Zegarra felicitó especialmente a los responsables del maquillaje, resaltando que lograron complementar la caracterización y la puesta en escena.

Además, destacó que el equipo aprovechó diferentes momentos de la presentación para demostrar no solamente sus habilidades en el baile, sino también su capacidad de actuación.

Quimey del Río valoró positivamente la interpretación de Paola y destacó que el trabajo de sincronización labial (lip sync) estuvo acorde con las características del personaje.

Sin embargo, recomendó aprovechar mejor algunos elementos de la película para incorporar movimientos que reflejaran la apariencia de un muñeco o personaje animado.

"Me gustó mucho el tema de la actuación. En el lip sync le va al personaje. Hicieron un buen trabajo", señaló.

Mientras tanto, Tito Larenti reconoció el crecimiento del equipo, pero recordó que, en una competencia, los pequeños detalles pueden marcar la diferencia.

El jurado observó que una de las bailarinas se perdió durante la coreografía y recomendó trabajar en la precisión de los movimientos y la expresión escénica.

"Hay muchos avances, pero hay que trabajar. Es ahí donde uno empieza a avanzar. Felicidades", expresó.

Tras escuchar las devoluciones del jurado, Paola Guzmán reconoció que la preparación de la presentación representó un desafío, especialmente por el contraste entre la personalidad melancólica de Emily y la energía de la canción elegida.

La participante explicó que tuvieron que tomar decisiones creativas para combinar ambos elementos y construir una propuesta que funcionara sobre el escenario.

"Tuvimos algunos problemas de decisiones porque el personaje es triste y queríamos combinarlo con la canción, que es explosiva", comentó.

Paola también agradeció las observaciones del jurado y aseguró que continuarán trabajando para mejorar en las siguientes presentaciones.