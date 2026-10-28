¿Qué personajes cobrarán vida? Paola Guzmán y Guery Sandoval se enfrentan esta noche

¡El terror se apodera de La Gran Batalla y nadie quiere quedarse fuera de la competencia! La semana de Halloween continúa con una nueva noche de talento, creatividad y mucha emoción, en la que dos equipos llegarán dispuestos a sorprender al jurado y conquistar al público con personajes icónicos.

Este martes, Paola Guzmán y la Academia Bamboleo se enfrentarán a Guery Sandoval y la Academia Artística CCM, en un duelo que promete transformar el escenario más grande de la televisión boliviana en un espectáculo lleno de misterio, baile y carisma.

Equipo de Guery Sandoval.

Equipo de Paola Guzmán

Esa es la gran incógnita que mantiene la expectativa entre los seguidores del programa. Ambos equipos deberán poner a prueba su imaginación, habilidades artísticas y capacidad de interpretación para dar vida a personajes que encajen con la temática de Halloween.

Las caracterizaciones, las coreografías y la puesta en escena serán fundamentales para conquistar al exigente jurado, que estará atento a cada detalle de las presentaciones.

Pero esta semana no todo será diversión y sustos. La competencia se vuelve cada vez más exigente, pues tanto el jurado como los coaches de los equipos tendrán una responsabilidad decisiva.

Los jueces deberán elegir a uno de los equipos para enviarlo a la gala de eliminación, mientras que los coaches también tendrán la tarea de seleccionar a otro de los nominados.

Con dos equipos en riesgo de eliminación, cada presentación será una oportunidad para demostrar quién merece continuar en competencia.

Vive una nueva noche de Halloween en La Gran Batalla, este martes, desde las 20:45, solo por la señal de Red Uno.